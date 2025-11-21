본문 바로가기
경북도의회, 정책연구위원장에 정근수 의원 선출

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.21 17:26

경북도의회 정책연구위원회는 21일 도의회 다목적실에서 2025년 제6회 정책연구위원회 임시총회를 개최했다.


이번 임시총회에서는 제10기 정책연구위원회 위원장 선출, 2026년도 상반기 입법정책 연구용역 과제 선정 심의 등 주요 안건을 중심으로 심도있는 논의가 이뤄졌다.

경북도의회, 정책연구위원장에 정근수 의원 선출 정근수 경북도의원
이날 총회에서 구미출신 정근수 의원이 만장일치로 제10기 정책연구위원회 위원장으로 선출됐다. 정근수 정책연구위원장은 "남은 임기 동안 정책연구위원회를 이끌며 도정 현안과 지역의 어려움을 세심히 살펴, 도민에게 위로와 희망을 주는 정책비전 제시와 입법정책 활성화에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.


또한 정책연구위원회는 현안연구를 위해 구성된 연구단체(2개)의 연구용역 과제를 심의했다. 제출된 연구과제는 '경상북도 지역연계 관광 활성화 연구회'(대표 연규식 의원), '경상북도 원전정책 발전 연구회'(대표 황명강 의원) 등 2건의 연구과제이다.


정책연구위원회에서 각 연구단체 대표의 제안 설명과 질의응답, 심도있는 논의 과정을 거쳐 제출된 2건 모두를 원안대로 가결했다.


정근수 정책연구위원회장은 "바쁜 의정활동 속에서도 연구용역 과제 선정에 적극 참여해주신 위원님들께 감사드린다"며 "앞으로도 도정 현안과 도민 요구에 부합하는 효과적이고 실효성 있는 정책대안이 도출될 수 있도록 적합한 연구과제를 지속 발굴하겠다"고 말했다.


또한, "의원들의 다양한 정책연구 활동을 통해 경북 발전을 견인할 정책 기반이 더 많이 마련되기를 기대한다"며 "내실 있는 연구 활동을 위해 필요한 지원을 아끼지 않겠다"고 강조했다.


한편, 이번 임시총회에서 원안가결된 연구용역 과제들은 향후 연구용역심의위원회 심의를 거쳐 경북도의회 최종 연구용역 과제로 확정된 뒤 추진될 예정이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
