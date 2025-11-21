이별도 교육… 동명대 반려동물보건학과, 반려동물장례사 자격증 과정 운영

대학가에 '반려동물 장례 전문가' 교육
이별도 교육받는다.
동명대 반려동물보건학과는 반려동물장례 전문인재를 양성하고 올바른 장례문화 확산에 기여하기 위해 지난 11월 17일까지 총 4회에 걸쳐 반려동물장례사 자격증 과정을 운영했다.
강사로는 반려동물 장례 전문 기업 펫로스케어 조중헌 대표가 나섰다.
지난 10월 27일, 11월 3일, 11월 10일, 11월 17일에 가진 이 과정은 반려동물의 생애주기별 산업 전반에 대한 이해를 기반으로 동물 보건·복지와 장례 분야의 전문성을 강화하기 위한 것이다.
학생들은 본 프로그램을 통해 반려동물장례지도사 직무를 실제로 탐색하고, 현장에서 요구되는 실무 역량을 체계적으로 학습했다.
지금 뜨는 뉴스
자격증 과정에 참여한 한 학생은 "반려동물 장례 절차와 역할에 대한 이해가 더욱 깊어졌고, 장례 분야에서의 진로를 구체적으로 고민해볼 수 있었다. 전공과 연계된 실무 중심 프로그램이 지속적으로 확대되길 기대한다"고 말했다.
영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>