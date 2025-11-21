본문 바로가기
광주 마륵근린공원, 21일 시민 개방…민간특례로 조성 완료

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.21 17:28

전액 민간자본 940억 투입
산책로·놀이시설·주차복합건물 갖춰
17만7000㎡ 도심 숲공원 조성
장기미집행 공원 보전 효과

광주 서구 마륵근린공원이 민간공원 특례사업을 통해 조성돼 21일 시민들에게 개방됐다. 공원부지 보전을 위해 추진된 이번 사업은 전액 민간자본으로 완성됐으며 산책로와 놀이시설, 주차복합건물 등을 갖춘 도심 숲 공원으로 조성됐다.

광주 마륵근린공원, 21일 시민 개방…민간특례로 조성 완료 광주 서구 마륵근린공원 개장식에서 강기정 광주시장이 인사말을 하고 있다. 광주시 제공
광주시는 서구 백석산 일원에서 추진한 민간공원 특례사업을 통해 마륵근린공원을 조성하고 21일 개장했다고 밝혔다. 마륵근린공원은 공원 지정이 자동 소멸할 우려가 있었던 장기 미집행 도시계획시설로, 광주시는 이를 보전하기 위해 2017년부터 민간공원 특례방식으로 사업을 추진해왔다.


민간공원 특례사업은 민간사업자가 공원부지 일부를 개발하는 대신 전체 부지를 매입해 공원으로 조성하고 광주시에 기부채납하는 방식이다. 마륵근린공원은 토지매입비와 공사비 등 총 940억원(잠정)을 시비 투입 없이 전액 민간자본으로 조성됐다.


공원은 약 17만7,000㎡ 규모로, 산림을 보전해 시민들에게 도심 속 휴식공간으로 제공한다. 3.7㎞ 산책길에는 일반 산책로와 광주에서 가장 긴 맨발 길이 함께 조성돼 있으며, 의자·세족장·운동기구·파고라 등 편의시설도 배치됐다.


가족 단위 이용객을 위한 발물놀이터(물놀이장), 모험놀이장, 피크닉장 등도 설치됐다. 3층 규모의 주차복합건물은 114면의 주차장(1~2층)과 문화·강좌 등 다목적 공간(3층)으로 활용된다.


광주시는 주민·자치구·시공사 등이 참여한 간담회를 통해 시설 구성과 편의 요소를 조정했다고 밝혔다. 강기정 시장은 "마륵근린공원이 지역 주민의 건강과 여가를 위한 공간이 될 것"이라며 "나머지 장기미집행 도시공원도 순차적으로 완료해 시민 1인당 공원면적을 크게 확대하겠다"고 말했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

