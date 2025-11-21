서울시-국토부 실무협의체 첫 회의…국토부에 '주택공급 규제 완화' 요청

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

김윤덕·오세훈 회동 일주일 만에 첫 실장급 회의

부동산 대책 이후 규제완화 등 보완 대책 요청

서울시가 국토부와 주택 공급 확대를 위한 실무협의회를 개최했다. 김윤덕 장관과 오세훈 시장이 만난 지 일주일만이다. 시는 민간 공급 활성화와 실수요자 주거 안정을 위한 제도개선을 건의했다.

서울시는 국토교통부와 ‘부동산대책 제1차 실무협의회’를 21일 개최해 주택공급 확대를 위한 규제 완화를 요청했다고 밝혔다.

21일 서울시는 국토교통부와 '부동산대책 제1차 실무협의회'를 개최했다고 밝혔다. 최진석 시 주택실장과 김규철 국토부 주택토지실장 등이 참석해 주택공급 문제 해결을 위한 협력 채널을 공식 가동했다.

시는 10·15 부동산 대책 이후 규제지역 지정으로 정비사업 현장에서 발생한 문제점을 전달하고, 규제 완화 등 보완 대책을 요청했다.

시는 현행 규제지역·토지거래허가구역 지정이 정비사업 추진 과정에 일부 어려움을 주고 실수요자들이 규제로 인해 불편을 겪고 있다는 현장의 목소리를 전달했다.

지난 13일 오 시장이 김 장관에게 전달한 '민간 주택공급 활성화'와 '실수요자 주거 안정'을 위한 법령·제도개선 18건의 핵심과제에 대해 국토부의 적극적인 협조를 요청했다. 이와 함께 민간임대주택 ·공공주택 공급 관련 4건의 안건도 추가로 정부에 건의했다.

양 기관은 이달 말 2차 실무회의를 진행하면서 상호 건의 사항을 추가 협의할 예정이다. 이후 서울의 부동산 시장 안정화를 위한 논의를 지속해 나갈 계획이다.





최진석 서울시 주택실장은 "실무 채널을 통해 현장의 목소리를 지속적으로 전달하고, 협조가 필요한 사안은 양 기관이 빠르게 소통하겠다"며 "주택공급 촉진을 위해 민간 공급 활성화와 함께 시민들이 체감할 수 있는 주택공급 확대 방안을 정부와 적극 협력해 나가겠다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

