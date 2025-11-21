강원도, 겨울철 대설·한파 총력대응 체제 가동…"도민 안전 최우선"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도, 제설장비 1218대·편의점 쉼터 655개소 확보

겨울철 자연재난 총력대응 체제 본격 가동

선제적 재난 대응…24시간 상황관리 체제 구축

강원특별자치도(도지사 김진태)는 지난 15일부터 4개월간 대설·한파 재난으로부터 도민의 생명과 재산을 보호하기 위해 선제적 대응체계 운영과 24시간 상황관리 등 '겨울철 자연재난(대설·한파) 총력대응 체제'를 본격 가동했다.

여중협 강원도 행정부지사가 21일 강원지방기상청, 원주지방국토관리청, 한국전력공사, 자율방재단 등 9개 유관기관과 18개 시군의 부단체장, 도(道) 협업부서가 참여한 가운데 2025~2026년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의를 개최하고 잇다. 강원도 제공

여중협 행정부지사 주재로 21일 강원지방기상청, 원주지방국토관리청, 한국전력공사, 자율방재단 등 9개 유관기관과 18개 시군의 부단체장, 도(道) 협업부서가 참여한 가운데 2025~2026년 겨울철 자연재난 대비상황 점검회의를 개최하였다.

회의에서 여 부지사는 겨울철 자연재난에 대비하여 전통시장 비가림시설, 비닐하우스, 축사 등 취약시설에 대한 선제적 안전관리를 강도있게 주문하면서 "도민 피해의 최소화"를 최우선 목표로 신속한 대응과 복구지원, 교통통제 및 인명구조 등 기관 간 협업 사항까지 심도 있게 논의하였다.

한편, 겨울철 자연재난 사전대비 기간을 10월 1일부터로 정해 신속한 초동대응 체제를 구축하고, 전통시장 비가림시설(아케이드), 비닐하우스, 임시축사 등 재해취약시설에 대한 사전 대비에 만전을 기하기 위해 안전점검을 추진해 왔다.

특히, 적설 시 원활한 도로교통을 위해 제설장비 1218대와 제설제 13만3849t을 활용하고, 제설제 사전살포 및 취약시간대 살포 주기 단축 등을 통해 철저한 도로관리를 추진할 예정이다.

또한, 한파피해 예방을 위해 경로당, 마을회관 등 특정대상 중심의 한파쉼터 운영에서 벗어나, 편의점 655개소를 한파쉼터로 추가 지정 운영하여 주민들이 누구나 편리하게 이용할 수 있도록 접근성을 강화하였다.





여중협 행정부지사는 "이상기후가 반복되면서 작년 11월에 큰 눈이 오면서 많은 피해도 있었던 만큼, 예상치 못한 대설과 한파 재난이 닥치더라도 마련한 대책이 빈틈없이 잘 가동될 수 있도록 철저 준비할 것"이라며 "재난상황 발생시 선제적 대응을 통하여 도민의 인명보호와 재산피해를 방지하는데 총력을 다하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

