양주시, 한국전기안전공사 경기북부본부 경기양주 테크노밸리 유치

이종구기자

입력2025.11.21 17:07

양주시, 한국전기안전공사 유치 성공
안전·혁신 결합 스마트 산단으로 도약
경기북부 신산업 거점으로 본격 시동
스마트 산업단지 구현…청년 일자리 창출 기대

경기 양주시가 21일 시청 상황실에서 한국전기안전공사, 경기주택도시공사(GH)와 한국전기안전공사 경기북부본부의 경기양주 테크노밸리 입주를 위한 3자 협약을 체결했다.

양주시, 한국전기안전공사 경기북부본부 경기양주 테크노밸리 유치 강수현 양주시장이 21일 시청 상황실에서 한국전기안전공사, 경기주택도시공사(GH)와 한국전기안전공사 경기북부본부의 경기양주 테크노밸리 입주를 위한 3자 협약을 체결하고 있다. 양주시 제공
이날 협약식에는 강수현 양주시장, GH 오완석 균형발전본부장, 한국전기안전공사 서영환 경영지원처장을 비롯한 관계자 10여 명이 참석해, 경기양주 테크노밸리를 경기북부 신산업 생태계의 핵심 거점으로 육성해 나가겠다는 의지를 함께했다.


경기양주 테크노밸리는 양주시 마전동 일원에 양주시·GH·경기도가 공동으로 조성 중인 21만8000㎡(약 7만평) 규모의 첨단산업단지로, 첨단제조업 및 ICT 산업을 기반으로 한 직·주·락·학(職住樂學) 복합 인프라를 갖춘 경기북부 혁신거점으로 조성되고 있다.


전기·에너지 안전 분야 대표 공공기관인 한국전기안전공사는 AI·빅데이터 기반 사고예방 시스템을 도입해 첨단 안전관리 혁신을 추진하고 있으며, 신재생에너지·ESS 등 미래형 에너지 분야의 안전 기반 구축을 선도해 왔다. 양주시는 이번 입주를 통해 경기양주 테크노밸리가 안전과 혁신이 결합된 스마트 산업단지로 한 단계 도약할 것으로 기대하고 있다.


협약에 따라 세 기관은 △ 산업단지 전기안전관리 및 기술지원 △ 입주기업 대상 검사·인증·기술자문 서비스 제공 △ AI·빅데이터 기반 전기안전 체계 도입 지원 등을 함께 추진하고, 향후 인근 대학·연구소와의 공동연구, 전기안전 전문교육·인턴십 운영 등으로 지역 청년 인재 양성 및 기술혁신 생태계 조성에 협력하기로 했다.


양주시는 2023년부터 경기양주 테크노밸리가 경기북부 혁신거점으로 자리매김할 수 있도록 GH·경기도와 협력하여 유치 대상 업종 설정, 단계별 추진전략 수립, 맞춤형 투자유치 활동 등을 지속적으로 추진해 왔다.


강수현 양주시장은 "한국전기안전공사 경기북부본부의 경기양주 테크노밸리 입주는 산업단지의 안전성과 신뢰도를 한층 높여 주는 동시에, 경기북부 신산업 생태계를 여는 상징적인 출발점"이라며 "양주시는 GH, 한국전기안전공사와 함께 공공기관과 첨단기업, 대학·연구기관이 한데 모이는 혁신 클러스터를 조성해 지역 청년에게 양질의 일자리를 제공하고, 경기도 북부 균형발전을 선도하는 도시로 도약하겠다"고 말했다.


양주시는 앞으로도 경기양주 테크노밸리와 은남일반산업단지 등 주요 산업거점을 중심으로 우수 기업·연구기관·대학·공공기관을 지속적으로 유치해 "기업하기 좋은 도시, 일자리 넘치는 도시 양주" 구현에 행정 역량을 집중할 방침이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
