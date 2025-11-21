태백시, 고용부와 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약' 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 태백시(시장 이상호)는 21일 태백시청 시장실에서 고용노동부와 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약'을 체결하고, 지역경제 활성화를 위한 본격적인 협력에 나섰다.

이상호 태백시장이 21일 태백시청 시장실에서 고용노동부와 '지방살리기 상생 자매결연 업무협약'을 체결하고 잇다. 태백시 제공

'지방살리기 상생 자매결연'은 인구감소 등 구조적 제약으로 소비 회복이 더딘 지방자치단체를 지원하기 위해 중앙부처·공공기관·민간기업이 자매결연을 맺고 지역 체류·소비를 촉진하는 범정부 사업이다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲태백시 체류·소비 확대 ▲지역 활력 제고 ▲일자리 창출 및 노사민정 협력 강화 등 다방면에서 지속적으로 협력할 예정이다.

고용노동부는 기관 행사 개최, 휴가철 직원 방문, 지역 농·특산품 구매, 고향사랑기부 참여 등을 통해 태백시와의 교류를 넓히고, 태백시는 관광·숙박·특산품 등 지역 정보를 적극 제공해 상생 기반을 강화한다.

협약식에는 이상호 태백시장과 태백시 관계자 5명, 김상용 고용노동부 강원지청장을 비롯한 고용노동부 관계자 6명이 참석해 향후 협력 방안에 대한 다양한 의견을 나눴다.





이상호 태백시장은 "이번 협약을 계기로 태백시와 고용노동부가 한층 긴밀하게 협력해 시민이 체감하는 지역경제 활성화 성과를 만들어가겠다"고 밝혔다.





태백=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

