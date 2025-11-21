포스코, 잇단 인명사고에 포항제철소장 전격 경질

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이희근 사장, 소장 겸임

그룹 차원 안전특단 대응

안전TF 회장 직속으로 격상

포스코가 포항제철소에서 연이어 발생한 근로자 사망·중상 사고의 책임을 묻고 제철소장을 전격 교체했다. 그룹 차원의 안전 경각심 제고와 근본 대책 마련을 위해 안전 전문 인력을 회장 직속 조직에 배치하는 등 비상 대응 체제에 돌입했다.

포스코 본사 전경. 포스코 제공

21일 업계에 따르면 포스코는 전날 포항제철소 야외 슬러지(찌꺼기) 청소 작업 중 작업자 3명이 유해가스를 흡입해 심정지 상태에 빠진 사고와 관련해 이동렬 포항제철소장을 이날 보직 해임했다. 후임 소장은 별도로 두지 않고, 이희근 사장이 직접 포항제철소장을 겸임하면서 사고 원인 규명과 재발 방지 대책 수립을 직접 지휘할 예정이다.

포항제철소에서는 이달 들어 중대재해가 이어지고 있다. 지난 5일 스테인리스 압연부 소둔산세공장에서 화학물질이 누출돼 포스코DX 하도급 근로자 4명 중 1명이 사망하고 3명이 화상을 입었다. 올해 3월에도 냉연공장에서 포스코 자회사 직원이 설비 수리 중 기계에 끼어 사망하는 사고가 발생했다.

현 정부가 산업 현장 안전을 중점 과제로 내세운 상황에서 주요 사업장에서 인명 사고가 반복되자, 기업 차원의 책임 인사와 안전 관리 체계 재정비에 나선 것으로 해석된다.

포스코그룹은 이날 안전 전문 자회사 포스코세이프티솔루션의 유인종 대표를 그룹 회장 직속 ‘그룹안전특별진단TF’ 팀장에 선임했다. 포스코는 올해 포스코이앤씨와 포스코 현장에서 사망사고가 잇따르자 지난 7월 전문 안전관리 회사를 신설하겠다고 밝히고, 글로벌 컨설팅사 SGS 및 dss와 협력해 지난 9월 포스코세이프티솔루션을 출범했다.

유 팀장은 삼성물산 안전기술팀장과 쿠팡 안전 부문 부사장을 지낸 현장 중심형 안전 전문가로, 화학·건설·설비 분야 실무 경험이 풍부하다. 향후 그룹 전반의 안전사고 진단과 재발 방지 대책 수립을 주도하고, 현장 중심의 안전 혁신 계획 실행을 총괄하게 된다.

포스코는 또 외주 및 고위험 작업에 대해 안전관리자 배치 의무화를 강화하고, 계열사 간 협업 체계를 구축해 안전 정보를 공유하는 등 실효적 안전 관리 방안을 확대할 방침이다.

앞서 포스코는 이날 이희근 사장 명의로 사과문을 내고 "포항제철소 현장에서 청소 작업 중 불의의 사고로 포스코와 관계사 직원분들에게 안타까운 일이 발생했다"며 "임직원을 대표해 사고를 당하신 분들과 가족분들에게 머리 숙여 깊이 사과 드린다"고 고개를 숙였다.

그러면서 "사고 발생 즉시 사고대책반을 가동하고 관계 기관의 정확한 사고원인 규명을 위해 최선을 다하고 있다"면서 "무엇보다도 사고를 당하신 분들이 하루빨리 건강을 회복하실 수 있도록 모든 지원과 조치를 신속히 진행하고 있다"고 말했다.





또 "올해 들어 연이어 발생한 안전사고로 많은 분께 심려를 끼쳐드린 점에 대해 대표이사로서 무거운 책임을 통감한다"며 "철저한 반성과 근본적인 재발 방지 대책을 마련해 이런 사고가 다시는 발생하지 않도록 회사의 모든 역량을 집중하겠다" 약속했다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

