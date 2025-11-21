화순군, AI 기술 활용 '뮤직비디오 영상 제작' 교육

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내달 3일·4일·9일 총 3회 진행

전남 화순군이 내달 3일부터 군민을 대상으로 화순군 청년센터 미디어공작소에서 'AI로 완성하는 뮤직비디오 영상 제작하기' 교육을 진행한다.

미디어공작소 생성형AI 활용한 감성 뮤직비디오 영상 제작하기 홍보용 카드 뉴스. 화순군 제공

AD

21일 군에 따르면 이번 교육은 Sora2와 Vrew를 활용해 누구나 손쉽게 감성적인 뮤직비디오를 제작할 수 있도록 구성됐으며, 이미지·영상 생성부터 자동 자막, 숏폼 콘텐츠 완성까지 핵심 과정을 익혀 영상의 완성도를 높일 수 있게 했다.

교육 일정은 내달 3일, 4일, 9일 총 3회에 걸쳐 오후 7시부터 9시까지 진행되며, 모집 대상은 화순 군민이면 누구나 신청이 가능하다. 70%는 청년을 우선 선발하고 나머지 30%는 중장년층을 선발할 예정이다.

신청을 위해서는 신청서와 함께 주민등록등본을 제출해야 하며, 내달 1일까지 화순군 청년센터를 방문하거나 공식 홈페이지를 통해 신청이 가능하다.





AD

조미화 인구청년정책과장은 "최신 생성형 AI 도구를 활용해 누구나 쉽게 감성 뮤직비디오를 제작할 기회를 마련했다"며 "앞으로도 다양한 온라인 콘텐츠 제작 프로그램을 통해 창작 경험을 넓혀갈 계획이다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>