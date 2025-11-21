고흥군, 내년 본예산안 9,169억 원 편성…역대 최대 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년도 본예산 대비 1.94%↑

전남 고흥군(군수 공영민)이 내년도 살림 규모를 올해 당초 예산 8,994억 원보다 175억 원(1.94%) 증가한 9,169억 원으로 편성해 21일 군의회에 제출했다고 밝혔다.

이번 예산안은 일반회계 9,024억 원, 특별회계는 145억 원으로, 군은 어려운 재정 여건 속에서도 모든 사업을 원점에서 재검토하고 지출 구조조정을 추진했으며, 지방보조금 저성과 사업에 대한 지원 중단과 삭감을 통해 가용 재원을 민생분야에 편성했다.

고흥군 청사 전경.

예산안의 주요 재원은 일반회계 기준 지방세(346억 원), 세외수입(233억 원), 지방교부세(4,245억 원), 일반조정금(60억 원), 국도비 보조금(3,677억 원), 순세계잉여금(463억 원) 등으로 구성됐다.

시설사업비는 무분별한 사업 추진보다는 타당성과 효과성을 면밀히 검토해 꼭 필요한 우선 순위사업과 마무리 사업 중심으로 편성했다.

아울러, 지역발전토론회 등을 통해 군민들이 요구한 730여 건의 주민숙원사업 207억 원도 우선 반영했다.

분야별 세부 내용을 살펴보면, 사회복지 분야에 2,337억 원(25.9%), 농·수·축산 경쟁력 향상 등에 2,083억 원(23.1%), 일반행정·교육·안전 분야 등에 752억 원(8.3%), 사회간접자본(SOC) 등 지역 인프라 확충 사업 등에 1,025억 원(11.4%), 환경개선과 보건 증진 등에 988억 원(10.9%), 투자유치와 문화관광 분야 738억 원(8.2%) 등이다.

공영민 군수는 "2026년 예산안은 민생 안정과 미래 성장의 동력이 되는 주요 사회간접자본(SOC) 사업 등을 중점으로, 지속 가능한 재정 운영에 중점을 두고 예산을 편성했으며, 군민 삶의 질 향상을 위한 사업들을 2026년도에도 적극적으로 추진해 나갈 계획이다"고 말했다.





한편, 군이 제출한 2026년도 예산안은 군의회 상임위원회와 예산결산위원회 심의를 거쳐 오는 12월 19일 최종 의결·확정될 예정이다.





