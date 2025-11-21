'제22기 민주평통 대전지역회의' 출범

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이장우 대전시장 "대전 저력 바탕으로 한반도 평화통일 논의 이끄는 구심점 돼 주길"

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

AD

'제22기 민주평화통일자문회의 대전지역회의(대전부의장 김병순)'가 21일 출범했다.

이날 출범대회는 새롭게 시작하는 제22기 민주평통 출범과 함께 대전지역 자문위원 419명을 대상으로 제22기 민주평통 활동 목표인 '국민과 함께 만드는 평화 공존과 공동 성장' 실현을 위해 지역 통일 역량을 결집하고, 정부의 대북·통일정책에 대한 이해를 높이기 위해 마련됐다.

이날 이장우 대전시장, 이해찬 민주평화통일자문회의 수석부의장, 김병순 민주평화통일자문회의 대전부의장, 대전 지역 자문위원 400여 명이 참석했다.

제22기 대전부의장으로 임명된 김병순 부의장은 개회사에서 "대전지역협의회 회장으로 임명된 김종욱 동구회장, 송영진 중구회장, 김덕건 서구회장, 이상욱 유성구회장, 박흥용 대덕구회장을 비롯한 대전 자문위원과 함께 임기 2년 동안, 평화통일 역량과 의지를 하나로 결집하여 지역사회 내 평화통일 활동을 추진해 나갈 것"이라고 전했다.

이장우 대전시장(사진=대전시 제공)

이장우 대전시장은 축사에서 "민주평통은 대통령 직속 헌법기관으로 국민의 통일 의지를 결집하는 중요한 역할을 수행하고 있다"며 "앞으로 2년간 대전지역회의 자문위원들께서 대전의 저력을 바탕으로 한반도 평화통일 논의를 이끄는 구심점이 되어주길 바란다"고 말했다.





AD

이날 행사는 1부 내빈 축사, 자문위원 선서, 간부 위원 소개, 수석부의장 격려사, 업무보고, 자문위원 비전과 다짐, 2부 통일 특별강연, 퍼포먼스, 기념 촬영 순으로 진행됐다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>