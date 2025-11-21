본문 바로가기
李대통령, 이집트에서 남아공으로 출국…G20 정상회의 참석

송승섭기자

입력2025.11.21 16:33

李대통령, 이집트에서 남아공으로 출국…G20 정상회의 참석 이집트 공식 방문을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 21일(현지시간) 남아공 주요 20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 카이로 국제공항에서 공군 1호기에 올라 인사하고 있다. 연합뉴스
중동·아프리카 4개국을 순방하고 있는 이재명 대통령이 21일(현지시간) 주요20개국(G20) 정상회의 참석을 위해 남아프리카공화국 요하네스버그로 출국했다.


이 대통령은 22일 요하네스버그에 도착해 '연대, 평등, 지속가능성'을 주제로 한 G20 정상회의에 참석한다. 이 대통령은 포용적 성장, 기후변화와 재난, 공정한 미래 등에 관해 논의할 계획이다. 위성락 대통령실 국가안보실장은 20일 현지에서 진행한 순방 브리핑을 통해 "G20 참석으로 글로벌 책임강국으로서의 위상을 강화하고, 다자 무역 체제 복원을 위한 여건을 조성하는데 앞장설 것"이라고 설명했다.


에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리와의 양자 회담도 예정돼있다. 위 실장은 "내년 한불 수교 140주년을 앞두고 내년 G7 의장국을 수임하는 프랑스와 국제 정세 및 다양한 경제, 안보 현안에 대해 긴밀히 협력해 나가기로 하였다"며 "유럽 내 우리의 최대 교역국이자 우리와 같은 제조 강국인 독일과의 정상회담을 통해 국제·경제 질서 변화에 대응한 경제 협력 강화 방안도 논의할 예정"이라고 말했다.


이 밖에도 이 대통령은 한국과 멕시코, 인도네시아, 튀르키예, 호주로 구성된 중견국 모임인 믹타(MIKTA) 정상 회동 일정도 소화한다.


이 대통령은 지난 17일 한국을 출발해 아랍에미리트(UAE)를 2박 3일간 국빈 방문하며 무함마드 빈 자이드 알 나하얀 UAE 대통령과 정상회담을 가졌다. 19일에는 이집트로 이동해 압델 파타 알시시 대통령과 정상회담을 가졌다. 이 대통령은 1박 2일간 남아공 일정을 마무리한 뒤 튀르키예 국빈 방문일정까지 소화한 후 귀국할 예정이다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

