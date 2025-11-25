본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

AI·로보틱스 기술 도입…삼성물산, 안전성·생산성·주민안전 다 잡는다

한진주기자

입력2025.11.25 12:10

시계아이콘01분 14초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

[리빌드 K건설] 삼성물산 건설부문

웨어러블 로봇·살수용 드론 등 공개
외국인 근로자 언어장벽 솔루션 사업
홈통합 플랫폼·AI 돌봄 서비스 등 도입

AI·로보틱스 기술 도입…삼성물산, 안전성·생산성·주민안전 다 잡는다 반포3주구 재건축 현장에서 자재 이동 로봇을 시연하는 모습. 삼성물산 제공
AD

삼성물산 건설부문은 건설 현장의 생산성과 안전성을 높이는 인공지능(AI)과 로보틱스 기술 도입을 가속화하고 있다.


삼성물산 건설부문은 지난 9월30일 반포3주구 재건축 현장에서 '래미안 로봇 위크 2025'를 개최하고 자율주행 지게차, 자재 이동 로봇, 청소로봇, 살수용 드론, 웨어러블 로봇 등 AI 기반의 스마트건설 기술을 공개했다. 근로자 안전 위험을 제거하기 위한 스마트건설 기술들이다. 삼성물산은 수행 중인 국내외 현장에 반복 실증을 통해 완성도를 높여갈 계획이다.


AI 솔루션 기반의 외국인 근로자 안전교육을 바탕으로 건설 현장의 언어 장벽 해소와 사고를 예방하는 노력도 하고 있다. 삼성물산은 지난 4월 오픈이노베이션 프로그램 '2025 퓨처스케이프'에서 선정한 언어교환 플랫폼 전문 기업인 '하이로컬'과 함께 언어 장벽을 해소하는 실증사업을 실시했다. 수행 중인 현장 협력사 소속 외국인 근로자를 대상으로 AI 다국어번역(40개국 지원), 실시간 이미지 번역, 중대 재해 예방 안전교육 AI 튜터 기능 등을 제공하는 AI 솔루션 안전 교육 실증 사업을 완료했다. 향후 국가별 콘텐츠 반응 분석을 통해 언어별 표현 이해도와 문화적 차이 등을 추가로 반영·개선한 뒤, 건설 현장의 안전관리 수준을 한 단계 끌어올릴 방침이다.


AI·로보틱스 기술 도입…삼성물산, 안전성·생산성·주민안전 다 잡는다 살수용 드론이 건물 외관에 물을 뿌리는 모습을 시연하고 있다. 삼성물산 제공

삼성물산은 기존 전통 시공 중심 사업에서 벗어나 생성형 AI·ICT 기술 등 다양한 솔루션을 통합한 플랫폼 사업에도 힘쓴다. 소프트 비즈니스를 확대하는 등 사용자 경험 혁신에도 노력하고 있다. 지난 2023년 8월 출시한 홈플랫폼 '홈닉'은 아파트 생활의 새로운 표준으로 자리매김했다. '홈닉'은 디지털 스마트홈 서비스와 함께, 문화생활과 건강 관리 등 주거 생활 모든 서비스를 한 번에 이용할 수 있는 통합 '홈 플랫폼'이다. 래미안 원베일리에 최초 적용한 이후, 신축 단지뿐만 아니라 전국의 기존 주거 단지로 외연을 확장하고 있다.


삼성물산은 고령화 사회에 발맞춰 시니어 입주민의 삶의 질을 높이는 혁신적인 돌봄 서비스에 AI 기술을 접목해 서비스 실증을 시작했다. 홈 AI 컴패니언 로봇은 1인 또는 부부 중심 소가구 시니어의 삶의 질을 높여줄 수 있는 3대 핵심 서비스를 제공한다. 대화를 통해 말동무를 해주고, 호출 응답·사물인터넷(IoT) 기기 음성제어, 응급상황 보호자 알림 등 기능도 이용할 수 있다. 복약 알림·확인이나 웨어러블 기기와 연동한 만성질환 관리 등의 역할을 수행한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

삼성노블카운티에 거주하는 시니어 20가구와 래미안 원베일리·원펜타스에 거주하는 시니어 20가구에 총 40대의 홈 AI 컴패니언 로봇을 보급했다. 연말까지 약 15주간 실제 생활 환경에서 로봇을 운영하며 로봇의 유용성과 개선점을 찾아 나갈 계획이다.


AI·로보틱스 기술 도입…삼성물산, 안전성·생산성·주민안전 다 잡는다 삼성물산은 래미안 원베일리, 래미안 원펜타스, 삼성노블카운티 거주 시니어들을 대상으로 홈 AI 컴패니언(Companion) 로봇 서비스 실증을 진행하하고 있다. 삼성물산 제공



한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기