풍부한 개발호재 갖춘 천안 동남구, ‘두산위브더제니스 센트럴 천안’ 관심

청당동 중심으로 재부상하는 동남구… 지역가치 상승 기대감에 아파트 호가 ‘쑥’

합리적인 분양가에 중도금 60% 전액 무이자 등 다양한 금융 혜택까지 갖춰

그간 저평가되고 있던 지역의 새 아파트가 재조명 받고 있다. 대규모 지역 개발과 철도역 신설 등 호재가 잇따르자 지역 가치 상승에 대한 기대감이 높아지며 인근 아파트들이 호가를 높이고 있는 모습이다. 이에 새로 공급되는 신규 분양 단지에도 수요자들의 관심이 높아지고 있다.

충남 천안시 동남구 청당동 일대가 대표적이다. 기존 동남부의 핵심지역으로 자리 잡으며 다양한 공공기관들이 밀집, 준수한 생활 인프라가 형성된 청당동 일대는 용곡눈들(개발예정), 신방신흥(개발예정), 신방구룡(개발예정) 등 여러 지역 개발이 추진되며 천안시의 새로운 주거 중심축으로 재부상하고 있다.

인프라 확충 기대감 또한 높아지고 있다. 천안시에 따르면 수도권 지하철 1호선 천안역과 청수·청당·용곡지구 등을 연결하는 청수역 신설 사업이 경제성을 확보하면서 사업에 청신호가 켜진 것으로 나타났다. 청수역이 들어설 경우 신흥 주거지역의 수도권 접근성이 크게 개선되는 것은 물론, 역 인근으로 상업시설 등이 조성되며 생활 인프라도 더욱 향상될 것으로 기대된다.

이러한 상황 속 두산건설이 11월 충청남도 천안시 청당동 일원에 '두산위브더제니스 센트럴 천안'을 공급해 주목된다. 단지는 두산건설이 천안시에 처음으로 선보이는 '두산위브더제니스' 하이엔드 브랜드 대단지로, 국민평형인 전용면적 84㎡가 평균 4.7억원대로 책정돼 주변 단지 대비 합리적인 분양가를 갖췄다는 평가다.

실제 네이버 부동산에 따르면, 천안시 동남구 청당동 일원 '행정타운센트럴두산위브('23년 2월 입주)'의 전용면적 84㎡의 매매가 호가는 최대 5억4,000만원 수준이다. 같은 지역에 위치한 '행정타운두산위브더파크('18년 5월 입주)'도 준공된 지 7년이 넘은 아파트지만 전용면적 84㎡ 매매가 호가가 최대 4억5,000만원으로 나타났다.

'두산위브더제니스 센트럴 천안'은 여기에 여러 금융 혜택까지 제공해 수요자들의 자금 부담을 더욱 낮췄다는 평가다. 우선 계약금 5%에 1차 계약금 1,000만원 정액제 조건이 적용돼 진입장벽을 낮췄으며, 중도금 60%에 대해 전액 무이자 혜택을 적용해 수분양자들의 금융 부담을 크게 줄였다.

합리적인 분양가와 금융 혜택에 더해 단지의 우수한 미래가치 역시 주목받고 있다. 단지는 충청남도 최초의 두산건설 하이엔드 브랜드 대단지라는 상징성과 동남구 부촌인 청당동 내 우수한 입지, 각종 특화설계와 최신 주거 트렌드가 반영된 탁월한 상품성 등을 갖춰 향후 지역 대장 단지로 자리매김할 것이란 전망이다.

한 업계 관계자는 "천안시 동남구 청당동 일대는 서북구 성성동과 마찬가지로 대규모 개발이 이뤄지며 가치 상승 기대감이 높아지고 있는 지역이지만, 아파트 분양은 2023년 이후 없다시피 해 신규 분양 단지의 희소성이 높은 상태"라며 "'두산위브더제니스 센트럴 천안'은 핵심 입지에 들어서는 하이엔드 대단지로 향후 지역 대장주가 될 가능성이 높은 데다 합리적인 분양가로 공급돼 선점을 노려볼 만하다"고 귀띔했다.

한편, '두산위브더제니스 센트럴 천안'은 지하 2층~지상 최고 29층, 10개 동, 전용면적 84㎡ 총 1,202세대로 조성된다. 전 세대가 일반분양 물량으로, 수요자 선호도가 높은 전용면적 84㎡ 단일 타입으로 구성됐다.

단지는 두산건설이 충청남도에 처음 선보이는 '두산위브더제니스' 하이엔드 브랜드 아파트이자 지역 내 약 3,000세대 규모로 조성되는 '두산위브' 브랜드 타운을 완성할 마지막 퍼즐로, 높은 상징성과 그에 걸맞은 상품성을 갖춰 향후 지역 랜드마크로 거듭날 것이란 기대를 받고 있다.

실제 단지는 탁월한 상품성이 돋보인다. 우선 남향 위주의 단지 배치로 채광성과 일조권이 우수하며, 4Bay 판상형 구조(일부 세대 제외)가 적용돼 통풍성을 높였다. 아울러 3면개방형 구조(일부 세대)와 유리난간 등도 도입해 실내 개방감을 극대화할 예정이다. 전 주택형에 안방 드레스룸, 파우더룸이 조성되며 평형에 따라 알파룸, 팬트리 등 넉넉한 수납 특화 공간이 도입된다.

또한 단지 외관엔 부분커튼월룩을 적용해 고급스러움을 한층 높일 계획이며, 단지 내에는 종로엠스쿨(예정), 교보문고 북 큐레이션 서비스(예정) 등 교육 특화 시설이 들어설 예정으로 학부모 수요자들의 관심이 높을 것으로 기대된다.

생활 인프라 또한 우수하다. 청당동 핵심 입지에 들어서는 단지는 도보 거리에 청당초등학교가 위치하며, 천안가온중, 천안청수고 등도 가깝다. 행정타운 학원가 이용도 편리하며 이마트 천안점, 하나로마트, 롯데시네마 천안청당점 등 쇼핑·문화 시설도 쉽게 이용할 수 있다.

또한 단지는 반경 1km 내 대전지방법원 천안지원, 대전지방검찰청 천안지청, 국민연금관리공단 등 다양한 공공기관이 밀집해 있어 직주근접성이 뛰어나며, 단지 앞 공원을 비롯해 인근에 청수호수공원, 천안삼거리공원, 청수산림공원, 천안생활체육공원 등 녹지가 풍부해 주거 환경이 쾌적하다.





한편 '두산위브더제니스 센트럴 천안'의 견본주택은 충청남도 천안시 서북구 성정동 일원에 마련될 예정이다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

