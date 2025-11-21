본문 바로가기
방세환 시장 "오포~판교선·태재고개 현안 속도 내 해결할 것"

이종구기자

입력2025.11.21 16:16

광주시, 오포권 주민과 '시정현안 토크' 개최
오포~판교선·태재고개 지하도로 추진 속도 강조

경기 광주시는 지난 20일 신현행정문화체육센터 문화누리홀에서 오포1동·오포2동·신현동·능평동 주민 130여 명과 함께 '제4회 찾아가는 시정현안 토크콘서트'를 개최했다.

광주시는 지난 20일 신현행정문화체육센터 문화누리홀에서 오포1동·오포2동·신현동·능평동 주민 130여 명과 함께 '제4회 찾아가는 시정현안 토크콘서트'를 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 경기 광주시 제공
이번 토크콘서트는 사전에 SNS·온라인을 통해 질문을 접수하고 현장에서 즉석 질문을 받는 방식으로 진행됐다. 사전 접수된 70여 건의 질문과 현장 의견을 중심으로 ▲경강선 연장 및 잠실~청주공항 중부권광역급행철도(GTX) ▲태재고개 교통정체 해결 방안 ▲오포2동 행정복지센터·주민자치센터 조성 ▲신현천·오산천 산책로 및 하천 정비 ▲어르신 여가·복지 프로그램 확대 등 생활 밀착형 현안을 두고 활발한 질의응답이 이어졌다.


특히, 철도와 광역교통 분야에 대한 관심이 높았다. 오포권 최대 관심사인 오포~판교선 추진 상황에 대해 방세환 시장은 "제2차 경기도 도시철도망 구축계획(안)에 반영을 완료했고 경기도 및 국토부와 절차를 속도감 있게 진행 중"이라고 설명했다.


또한, 태재고개 상습 정체 해소 방안과 관련해 방 시장은 "용인~광주 고속화도로 민간 투자사업 중 광주시 구간(능원IC~태재고개)은 기존 국지도 57호선 하부에 지하도로를 개설하는 계획으로 기본 절차를 상당 부분 완료했다"며 "남은 행정 절차를 신속히 마무리하겠다"고 밝혔다.

방세환 광주시장이 지난 20일 신현행정문화체육센터 문화누리홀에서 오포1동·오포2동·신현동·능평동 주민 130여 명과 함께 '제4회 찾아가는 시정현안 토크콘서트'에서 인사말을 하고 있다. 경기 광주시 제공

행사에 참석한 주민들은 "생활 속 답답했던 현안을 직접 묻고 바로 답변을 들을 수 있어 의미 있는 시간이었다", "단기간에 해결이 어려운 사안도 절차와 한계, 대안을 구체적으로 설명해 신뢰가 높아졌다"고 긍정적 반응을 보였다.


이에 대해 방 시장은 "어려운 현안일수록 시민 앞에서 솔직하게 설명드리는 것이 시장의 책임"이라며 "철도·도로·주거·복지 등 주요 현안을 속도감 있게 추진해 하나씩 해결해 나가겠다"고 강조했다. 이어 "상수원 보호와 각종 규제 속에서도 도시 구조를 완성해 '지속가능한 50만 자족형 도시'로 나아가겠다"고 덧붙였다.


한편, 시는 이번 토크콘서트에서 제기된 질의를 정리해 시 홈페이지에 공개하고 별도 검토가 필요한 사안은 관련 부서 검토 후 개별 회신할 계획이다. 시는 앞으로도 권역별 '찾아가는 시정 현안 토크콘서트'를 지속적으로 운영해 시민과의 현장 소통을 확대한다는 방침이다.




경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

