지하 2층·6평 사무실 논란 커지자…유튜버 원지 "사무실 이전" 거듭 사과

구독자 100만 명을 보유한 인기 유튜버 원지가 결국 사무실 이전을 약속했다. 사무실을 공개했다가 열악한 처우에 비판받자, 개선을 약속하며 고개를 숙인 것이다.

논란이 된 유튜버 원지가 공개한 사무실 내부 모습. 유튜브 '원지의하루'

21일 원지는 유튜브 채널 '원지의 하루' 커뮤니티에 사무실 근무 환경과 직원 처우 논란에 "사무실 근무 환경과 관련하여 진심으로 사과드립니다"라는 제목의 2차 사과문을 게재했다.

그는 "직원들이 매일 시간을 보내며 일해야 하는 공간인 만큼 무엇보다 근무 환경과 복지를 최우선으로 고려했어야 했는데 고용주로서 저의 배려와 생각이 너무나 부족했다"고 했다.

유튜버 이원지. ENA

원지는 사무실을 구하는 데 있어 안일하게 판단했던 것이 자신의 불찰이라면서 "구독자분들께서 지적해 주시지 않았다면 계속해서 직원들에게 희생을 강요했을지도 모른다는 생각에 부끄러운 마음뿐"이라고 덧붙였다. 이어 이번 일을 계기로 즉시 직원들과 소통하여 쾌적하고 넓은 환경으로 사무실을 이전하도록 조치하겠다고 약속했다. 그러면서 "저를 믿고 따라와 준 직원들에게 상처를 주어 미안하고, 저를 아껴주시는 구독자분들께도 실망감을 안겨드려 진심으로 죄송하다"고 사과했다.





앞서 원지는 유튜브 채널에 '6평 사무실 구함'이라는 제목으로 새 사무실을 소개하는 영상을 올렸다. 영상 속 소개된 새 사무실은 지하 2층에 위치한 6평 규모의 협소한 공간으로 창문도 없었다. 특히 총 4명의 직원이 함께 근무해야 하는 환경이라는 점이 부각되면서 논란이 일었다. 원지는 논란이 커지자 해당 영상을 즉시 비공개 처리했다. 그러면서 창문이 없는 지하 2층이지만 환기가 잘 되어 있는 시스템에 주변에 인프라가 좋다고 해당 사무실 환경을 설명했다. 하지만 해명에도 비난이 이어지자 2차 사과문을 올리며 사무실 이전을 약속했다.





