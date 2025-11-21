본문 바로가기
강수현 양주시장 "기업 애로 해소로 기업하기 좋은 도시 만들 것"

이종구기자

입력2025.11.21 16:09

강수현 양주시장, 와이에스하니콤(주) 방문
스마트공장 지원 확대 등 맞춤형 해법 모색

경기 양주시가 지난 20일 백석읍 홍죽리에 위치한 와이에스하니콤㈜(대표 유춘희)을 방문해 기업의 애로사항을 청취하고 지원 방안을 논의했다.

양주시가 지난 20일 백석읍 홍죽리에 위치한 와이에스하니콤㈜(대표 유춘희)을 방문해 기업의 애로사항을 청취하고 지원 방안을 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공
와이에스하니콤(주)은 허니콤보드 전문 제조업체로, 2021년 설립 이후 연매출 약 42억원을 달성하며 꾸준히 성장하고 있다.


허니콤보드는 벌집 형태의 종이 구조체로 고강도·경량 특성을 바탕으로 건축자재, 가구, 가벽, 전시공간, 포장재 등 다양한 산업 분야에 적용되는 원·부자재이다.


이날 간담회에서는 ▲물류비용 절감을 위한 도로 개선 ▲판로 개척 지원 ▲스마트공장 지원 확대 ▲위험수목 제거 등 4건의 현안이 논의됐다.


양주시는 관련 부서별 검토를 통해 ▲물류비용 절감을 위한 국지도 39호선의 신속한 준공 ▲양주시 판로개척 지원사업 안내 ▲위험수목 현장점검 등 맞춤형 지원방안을 모색할 예정이다.


특히, 와이에스하니콤(주)는 '2025년 경기도형 스마트공장 지원사업' 수혜기업으로 생산성 향상과 불량률 감소 등 실질적 효과를 체감하고 있다며, 관내 더 많은 기업이 혜택을 받을 수 있도록 스마트공장 지원사업의 확대를 요청했다.

강수현 양주시장 "기업 애로 해소로 기업하기 좋은 도시 만들 것" 강수현 양주시장이 지난 20일 백석읍 홍죽리에 위치한 와이에스하니콤㈜(대표 유춘희)을 방문해 관계자와 대화를 나누고 있다. 양주시 제공

이에 대해 양주시는 "관내 많은 기업이 스마트공장에 관심을 보이고 있어, 열악한 제조환경 개선을 위한 지원사업 확대 방안을 검토하겠다"고 말했다.


양주시는 앞으로도 기업 현장의 목소리를 직접 듣고, 기업하기 좋은 도시를 만들기 위한 맞춤형 지원 정책을 지속적으로 추진할 계획이다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

