본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

피자·음료·컵라면…고열량·저영양 식품 4600개 넘었다

임혜선기자

입력2025.11.23 07:41

시계아이콘01분 18초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

피자·음료·수입 컵라면, 어린이 '3대 고위험군'
아이 스스로 걸러내기 어려워, 정부, 규제 강화

어린이 식품안전보호구역에서 판매가 금지된 고열량·저영양 식품이 4600개를 넘어선 것으로 나타났다. 성장기 어린이들이 일상적으로 접하는 간식 상당수가 영양 기준을 충족하지 못해 사실상 '비만 유발 위험 간식'으로 분류된 셈이다.


23일 식품의약품안전처에 따르면 이달 기준 고열량·저영양 식품 판매금지 목록은 4642개다. 어린이 식생활 안전관리 특별법에 따라 매달 집계하는 자료로, 학교 주변 편의점·분식점·문구점 등 우수판매업소에서는 이들 제품을 취급할 수 없다. 고열량·저영양 식품은 어린이 기호식품 가운데 열량·당류·포화지방·나트륨 등 4대 영양 기준을 초과하거나 단백질이 부족한 제품을 의미한다.


피자·음료·컵라면…고열량·저영양 식품 4600개 넘었다 고르곤졸라피자
AD

대상 품목은 과자류, 빵류, 아이스크림류, 음료류, 초콜릿류, 즉석섭취식품류 등이다. 이 가운데 열량 상위 10개 제품은 모두 피자였다. 최고 열량 제품은 피자탑의 '고르곤졸라 피자'로, 1회 제공량 기준 754㎉였다. 초등학생 하루 권장량(1400~2600㎉)의 절반을 한 번에 섭취하는 수준이다. 이어 비스트로피자의 '아메리칸 미트볼피자'(729㎉), 파파존스의 '리치앤랜치크랩(L)'(699㎉) 등이 뒤를 이었다. 치즈·버터·크림 등 고지방 토핑과 밀가루 반죽이 결합하면서 지방과 탄수화물 비율이 크게 높아진 결과다.


당류 상위권은 대부분 음료가 차지했다. 과채 음료 '마스터 오브 믹스 피나콜라다'는 당류 82g으로 콜라(250㎖ 기준 27g)의 3배 수준이다. 겉 포장은 '과일 맛'을 강조하지만 실제 성분은 대부분 설탕과 액상과당이다. '말차머랭쿠키'(79g)도 디저트형 과자로 당 함량이 높았다. 미국·태국 등에서 들여온 혼합음료 역시 50~60g대 당류를 기록해 상위권에 올랐다.


포화지방 부문에서는 '크리스피롤' '롱바이트' 등 과자류가 다수 포함됐다. 이 제품들은 포화지방이 4~6g대로, 어린이 1일 권장량(15~20g)의 30~40%를 한 번 섭취로 채우게 된다. 버터·유지방·크림이 반죽과 코팅 과정에 반복적으로 사용되는 구조다. 단백질 함량은 대부분 1g 안팎에 그쳐 사실상 열량 대비 영양 효율이 낮은 제품이라는 지적이 나온다.


나트륨은 수입 컵라면이 상위 10개를 모두 차지했다. 가장 높은 제품은 중국산 '라황샹 중경식 마라탕면'으로 나트륨 2157㎎이 포함됐다. 세계보건기구(WHO) 하루 권장량(2000㎎)을 넘는 수치다. 초등학생 권장량(1500㎎)과 비교하면 143%에 해당한다. 이 밖에도 일본 '삿뽀로 돈코츠라멘', 태국 '닛신 컵누들 칠리토마토', 베트남 '하우하우 인스턴트 누들 김치' 등이 나트륨 상위권에 올랐다.


'어린이 식생활안전관리 특별법'은 2009년 시행 이후 확대·강화돼 왔다. 성장기 어린이가 스스로 영양 정보를 해석하기 어렵다는 점을 고려해 국가가 환경을 먼저 정비하는 방식이다. 맛·비주얼·캐릭터에 민감한 어린이 특성을 고려하면 '판매 환경 차단'이 직접적인 효과를 낸다는 판단이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

생활환경 변화에 맞춰 관리 범위도 넓어졌다. 학교 주변뿐 아니라 방과 후 활동이 많은 학원가까지 어린이식품안전보호구역을 확대했다. 초등학생이 자주 이용하는 무인판매점, 최근 소비가 늘어난 마라탕 등 조리·판매업소도 관리 대상에 포함됐다. 또한 어린이들이 즐겨보는 유튜브 등 광고에 고열량·저영양 제품임을 표시하는 시범사업도 시작했다.




임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기