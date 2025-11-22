본문 바로가기
독감 환자 일주일새 30%↑…"학령기 어린이, 초기대응 중요"

최태원기자

입력2025.11.22 08:00

7~12세 외래환자 1000명당 의심환자 170명
A형 이어 B형독감 본격 유행 시 장기화 우려

# 지난 19일 오전 8시40분께 서울 성북구의 한 소아청소년과 전문병원. 진료 시작이 20분가량 남았지만 외래진료 대기실은 이미 십수명의 아이들 기침 소리로 가득했다. 엘리베이터 문이 열릴 때마다 콜록거리는 아이들과 함께 온 보호자들이 계속 밀려 들어왔다. 9시가 되자 병원 대기실엔 어린이 약 30명이, 접수를 위한 원무과 앞에도 10여명이 순서를 기다리는 진풍경이 펼쳐졌다. 2살 아들을 데리고 온 보호자 김모(32) 씨는 "동네 또래 아이들만 너댓명이 동시에 감기에 걸렸다"며 "독감이 유행하면서 인근 초등학교에선 한 반에 3명만 등교했다는 이야기도 들었다"고 말했다.


독감 환자 일주일새 30%↑…"학령기 어린이, 초기대응 중요" 지난 19일 오전 8시40분, 서울 성북구의 한 소아청소년과 전문병원 외래 진료 대기실에 십수명의 어린이 감기 환자와 보호자들이 진료를 기다리고 있다. 최태원 기자
예년보다 한 달가량 빨리 독감 유행주의보가 발령된 가운데 18세 이하 아동·청소년에서 확산세가 두드러지고 있다.


22일 질병관리청에 따르면 올해 46주차(11월9~15일) 의원급 표본감시 의료기관 300곳을 찾은 외래환자 1000명당 독감 증상을 보인 의심 환자는 66.3명으로, 직전 주(50.7명)보다 30.8% 증가했다. 특히 7~12세(독감 의사환자분율 170.4명)와 13~18세(112.6명) 등 소아청소년 연령층을 중심으로 환자가 많이 발생하고 있는 것으로 나타났다.


외래환자 1000명당 의심 환자는 42주차 7.9명에서 43주차 13.6명, 44주차 22.8명 등으로 가파르게 늘고 있다. 46주차의 의심 환자는 1년 전 같은 기간(4.6명)의 14.4배에 달했다.


본격적인 독감 유행 시기가 도래하기도 전에 11월부터 환자 수가 급증하면서 올겨울 독감 유행이 더 악화하고 장기화할 것이란 우려도 나온다. 독감은 춥고 건조한 날씨에 활동성이 증가한다. 또 현재 유행 중인 독감은 A형(H3N2) 독감으로, 전문가들은 내년 1월께부턴 B형(빅토리아·야마가타) 독감이 유행할 가능성도 배제하지 않고 있다.

독감 환자 일주일새 30%↑…"학령기 어린이, 초기대응 중요" (단위: %, 자료: 질병관리청)

방역당국은 독감 환자 증가세가 지속됨에 따라 적극적인 예방접종 참여를 당부했다. 생후 6개월~13세 어린이에 대해서는 본격적인 동절기 유행에 앞서 신속한 예방 접종을 권고하고, 특히 집단생활을 하는 학령기 어린이(7~13세)들의 접종 필요성도 강조했다. 현재 백신 접종은 독감으로 인한 입원을 예방하는 데 50~60%, 사망을 예방하는 데는 80%가량의 효과를 보이는 것으로 알려졌다.


임승관 질병청장은 "독감 예방에 가장 효과적인 방법은 예방 접종"이라며 "가족들과 건강한 겨울을 보내기 위해서는 서둘러 예방 접종을 받아달라"고 당부했다.


독감에 걸렸을 경우 발열 증상을 보이는 초기 대응이 중요하다는 지적도 나왔다. 이홍준 김포아이제일병원 대표원장(대한소아청소년병원협회 부회장)은 "열이 처음 나기 시작하는 시기가 전염성이 가장 높다"며 "다른 증상이 없더라도 학교나 유치원 등 집단생활을 하는 장소는 피하고 곧바로 병원을 방문해야 한다"고 말했다. 이 원장은 또 "항바이러스제는 바이러스가 복제되는 것을 막는 것이지 이미 몸에 들어온 바이러스를 죽이진 못한다"면서 "조기에 진단이 될수록 아이가 면역력으로 이겨내야 할 바이러스가 적어지는 것"이라고 설명했다.




최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr
