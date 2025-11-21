본문 바로가기
주광덕 시장, 장애인 슐런대회 참석·직접 경기 참여…"복지 강화 약속"

이종구기자

입력2025.11.21 15:55

주광덕 남양주시장, 경기장애인부모연대 슐런대회서
장애인 가족 격려하며 적극 소통

경기 남양주시(시장 주광덕)는 21일 남양주시북부장애인복지관에서 (사)경기장애인부모연대 남양주시지회(지회장 김희중)가 슐런대회를 개최했다고 밝혔다.

주광덕 시장, 장애인 슐런대회 참석·직접 경기 참여…"복지 강화 약속" 주광덕 남양주시장이 21일 남양주시북부장애인복지관에서 (사)경기장애인부모연대 남양주시지회 슐런대회에 참석해 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공
이번 행사는 발달장애 자녀를 둔 부모회원들이 여가를 즐길 수 있도록 돕고, 누구나 부담 없이 참여할 수 있는 생활 스포츠를 통해 스트레스 해소와 구성원 간 유대감 강화를 위해 마련됐다.


경기는 여러 조로 나뉘어 전문 심판단 아래 공정하게 진행됐다. 현장은 가족 단위로 응원하는 모습들로 밝고 활기찼으며, 참가자들은 경기를 치르며 대회 참여의 즐거움을 느꼈다. 특히 주광덕 시장이 직접 경기장에 참여해 오픈 슐런경기를 함께하며 참가자들을 격려했고, 현장은 박수와 환호로 화답하며 훈훈한 분위기를 자아냈다.


또한 김선묵 ㈜에스엔케이미디어 대표가 후원금 100만원과 후원물품(100만원 상당)을 지원했으며, 이를 통해 마련된 경품 추첨 이벤트가 참여자들의 큰 호응을 얻었다. 남양주시 장애인체육회 손기남 수석부회장도 참석해 행사 운영에 힘을 보탰다.

주광덕 시장, 장애인 슐런대회 참석·직접 경기 참여…"복지 강화 약속" 주광덕 남양주시장 등 참석자들이 21일 남양주시북부장애인복지관에서 (사)경기장애인부모연대 남양주시지회 슐런대회를 열고 기념촬영을 하고 있다. 남양주시 제공

주광덕 시장은 "이번 슐런대회는 발달장애 가족들이 경기를 통해 함께 즐기며 서로 격려하는 소중한 자리였다"며 "시는 장애인과 장애인 가족이 지역사회 안에서 더 편안하게 어울리고, 일상에서 복지 지원을 체감할 수 있도록 장애인 복지 정책을 꾸준히 강화하겠다"고 말했다.


김희중 지회장은 "이번 대회 덕분에 발달장애 가족이 부담 없이 참여해 서로의 일상을 응원할 수 있었다"며 "앞으로도 우리 가족들이 서로 의지하며 따뜻한 공동체로 성장할 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.




남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

