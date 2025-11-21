광주은행·주택금융공사, 시니어 자산관리·주택연금 활성화 '맞손'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행과 한국주택금융공사 서남권지역본부가 21일 '광주·전남지역 시니어 고객의 자산관리·주택연금 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다. 광주은행 제공

광주은행은 한국주택금융공사 서남권지역본부와 '광주·전남지역 시니어 고객의 자산관리·주택연금 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 21일 밝혔다.

광주·전남지역이 초고령사회에 진입하며 은퇴자산 관리와 주택연금에 대한 관심이 높아지고 있는 가운데, 두 기관은 시니어층을 위한 맞춤형 금융서비스 기반을 강화하기 위해 협력 체계를 구축하게 됐다.

이번 협약을 통해 양 기관은 ▲시니어 고객 대상 자산관리와 주택연금을 연계한 홍보 및 활성화 추진 ▲양 기관 직원 대상 자산관리·주택연금 관련 상호교육 지원 ▲광주·전남 지역 기관 및 사업체 대상 은퇴금융·주택연금 공동 강의·교육·홍보 활동 등을 함께 펼쳐나갈 계획이다.

광주은행은 이번 협약을 계기로 다양한 금융서비스와 주택금융공사의 주택연금을 연계해 시니어 고객에게 더욱 체계적인 은퇴자산 관리 솔루션을 제공할 방침이다. 양 기관은 앞으로도 지역사회에 실질적인 도움을 줄 수 있는 상생 모델로 협력 범위를 확대한다는 계획이다.





김종민 광주은행 부행장은 "주택금융공사 서남권지역본부와의 협약을 통해 시니어 고객에게 보다 전문적이고 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있게 됐다"며 "지역 내 주택연금 활성화에 앞장서는 대표 금융기관으로서 역할을 강화하겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

