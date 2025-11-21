바다 위 첫 크리스마스… 팬스타 크루즈, 한 살배기 '미라클' 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘산타의 방’ 포토존 운영, 크리스마스 식음료 제공



팬스타그룹, 바다 위에서 맞이하는 특별한 성탄

한 살배기 크루즈선에서 첫 크리스마스를 보낼래요?

팬스타그룹은 크리스마스 시즌을 맞이해 지난 16일부터 12월 27일까지 크루즈페리 미라클호에서 '2025 MERRY MIRACLE CHRISTMAS' 이벤트를 진행한다.

미라클호 전 구역을 대형 트리와 전구 등으로 장식해 크리스마스 분위기를 연출하고 최고급 객실인 프레지덴셜 스위트룸을 '산타의 방'으로 꾸몄다. 선박 전체가 성탄절 추억을 담을 수 있는 포토존이 된다.

'산타의 방' 포토존은 크루즈 여행의 매력에 빠진 산타가 승객들을 초대하는 파티 콘셉트이다. 크리스마스 파티로 초대한 산타와 함께 사진을 남길 수 있다.

크리스마스 시즌으로 구성된 팬스타미라클호 메인홀.

크리스마스 쿠키 만들기, 무드등 만들기, 뱅쇼 만들기, 트리 장식 점등식 등 다양한 승객 참여형의 이벤트들이 이어진다. 특히 크리스마스 주간에만 한정 운영되는 럭키체어 이벤트, 커피클래스, 와인클래스 등 특별 이벤트를 준비했다.

오는 12월 22일~27일 미라클호 내부에서 쿠폰을 발견한 승객에게 선물을 주는 럭키 체어 이벤트와 12월 21일과 22일에는 커피 클래스, 12월 23일~24일에는 30명 한정으로 와인클래스를 진행한다.

'서양 가정의 전통적인 크리스마스와 추수감사절 메뉴'로 승객들에게 따뜻한 연말 분위기를 선사하는 만찬도 준비했다. 로스트햄과 감자 그라탕, 매쉬드 포테이토, 오픈 샌드위치와 카나베 등이 식탁에 오른다.

겨울철 크리스마스 마켓에서 즐겨 마시는 와인 등이 식탁의 풍미를 더한다. 가족, 연인, 친구들과 함께 즐길 수 있는 주류 패키지도 판매한다. 저렴한 가격에 기본 음료와 맥주는 물론이고 크리스마스 한정판 칵테일, 고급 샴페인 모엣샹동까지 맛볼 수 있다.

크리스마스이브 12월 24일과 크리스마스 당일 25일에는 이동우 개그맨, 김경식 개그맨, SM엔터테인먼트 작곡가 겸 피아니스트인 송광식의 스페셜한 무대가 펼쳐질 예정이다.

미라클호의 공연장 겸 식당인 마스카라데에서 심야 추억의 크리스마스 영화를 무료로 감상하는 시간도 마련한다. 2만2000t급 미라클호는 고급호텔 수준의 세련된 인테리어에 발코니 객실, 야외수영장, VIP 라운지, 웰니스센터 등 다양한 부대시설을 갖추고 있다.





팬스타그룹 관계자는 "국내 기술로 건조된 최초의 크루즈페리 미라클호가 취항 후 처음 맞이하는 크리스마스를 위해 만반의 준비를 했다"며 "바다 위에서 사랑하는 사람들과 특별하고 잊지 못할 연말을 보내는 기회가 될 것"이라고 말했다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

