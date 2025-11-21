본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

바다 위 첫 크리스마스… 팬스타 크루즈, 한 살배기 '미라클' 이벤트

영남취재본부 김용우기자

입력2025.11.21 15:49

시계아이콘01분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

‘산타의 방’ 포토존 운영, 크리스마스 식음료 제공

팬스타그룹, 바다 위에서 맞이하는 특별한 성탄

한 살배기 크루즈선에서 첫 크리스마스를 보낼래요?


팬스타그룹은 크리스마스 시즌을 맞이해 지난 16일부터 12월 27일까지 크루즈페리 미라클호에서 '2025 MERRY MIRACLE CHRISTMAS' 이벤트를 진행한다.


미라클호 전 구역을 대형 트리와 전구 등으로 장식해 크리스마스 분위기를 연출하고 최고급 객실인 프레지덴셜 스위트룸을 '산타의 방'으로 꾸몄다. 선박 전체가 성탄절 추억을 담을 수 있는 포토존이 된다.


'산타의 방' 포토존은 크루즈 여행의 매력에 빠진 산타가 승객들을 초대하는 파티 콘셉트이다. 크리스마스 파티로 초대한 산타와 함께 사진을 남길 수 있다.

바다 위 첫 크리스마스… 팬스타 크루즈, 한 살배기 '미라클' 이벤트 크리스마스 시즌으로 구성된 팬스타미라클호 메인홀.
AD

크리스마스 쿠키 만들기, 무드등 만들기, 뱅쇼 만들기, 트리 장식 점등식 등 다양한 승객 참여형의 이벤트들이 이어진다. 특히 크리스마스 주간에만 한정 운영되는 럭키체어 이벤트, 커피클래스, 와인클래스 등 특별 이벤트를 준비했다.


오는 12월 22일~27일 미라클호 내부에서 쿠폰을 발견한 승객에게 선물을 주는 럭키 체어 이벤트와 12월 21일과 22일에는 커피 클래스, 12월 23일~24일에는 30명 한정으로 와인클래스를 진행한다.


'서양 가정의 전통적인 크리스마스와 추수감사절 메뉴'로 승객들에게 따뜻한 연말 분위기를 선사하는 만찬도 준비했다. 로스트햄과 감자 그라탕, 매쉬드 포테이토, 오픈 샌드위치와 카나베 등이 식탁에 오른다.


겨울철 크리스마스 마켓에서 즐겨 마시는 와인 등이 식탁의 풍미를 더한다. 가족, 연인, 친구들과 함께 즐길 수 있는 주류 패키지도 판매한다. 저렴한 가격에 기본 음료와 맥주는 물론이고 크리스마스 한정판 칵테일, 고급 샴페인 모엣샹동까지 맛볼 수 있다.


크리스마스이브 12월 24일과 크리스마스 당일 25일에는 이동우 개그맨, 김경식 개그맨, SM엔터테인먼트 작곡가 겸 피아니스트인 송광식의 스페셜한 무대가 펼쳐질 예정이다.


미라클호의 공연장 겸 식당인 마스카라데에서 심야 추억의 크리스마스 영화를 무료로 감상하는 시간도 마련한다. 2만2000t급 미라클호는 고급호텔 수준의 세련된 인테리어에 발코니 객실, 야외수영장, VIP 라운지, 웰니스센터 등 다양한 부대시설을 갖추고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

팬스타그룹 관계자는 "국내 기술로 건조된 최초의 크루즈페리 미라클호가 취항 후 처음 맞이하는 크리스마스를 위해 만반의 준비를 했다"며 "바다 위에서 사랑하는 사람들과 특별하고 잊지 못할 연말을 보내는 기회가 될 것"이라고 말했다.




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기