전자담배 나쁜 건 알았지만…입 대는 이곳 "변기보다 3000배 더러워"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

英실험서 3일 만에 세균·곰팡이 대량 검출

세균 번식 최적 환경…대장균까지 확인

"정기적 세척 필요"

전자담배 마우스피스가 공중화장실 변기 시트보다 최대 3000배 더 많은 세균에 오염돼 있다는 실험 결과가 나왔다. 마우스피스가 입과 닿으면서 따뜻하고 습한 환경이 유지돼 세균과 곰팡이가 빠르게 늘어난 영향이다.

기사 이해를 돕기 위한 자료사진.

AD

최근 영국 데일리메일에 따르면 영국 코번트리에 위치한 독립 실험기관 바이오랩테스트(BioLabTests)의 미생물학자 레이놀드 음포푸 박사팀은 "전자담배는 미생물 번식의 최적 조건"이라며 "정기적인 관리 없이는 위험 수준의 오염이 발생한다"고 밝혔다.

연구팀은 전자담배 '로스트 마리'(Lost Mary) 딸기 아이스 향 제품을 개봉 직후와 사용 24시간·48시간·72시간·1주·2주 후 각각 면봉으로 채취해 미생물 변화를 관찰했다. 이번 실험은 바이오랩테스트가 온라인 니코틴 판매업체 하이프(Haypp)와 협력해 진행됐다.

연구 결과, 사용 3일 차 마우스피스에서 약 15만 CFU(세균·곰팡이 집락 형성 단위)가 검출됐다. 이는 공중화장실 변기(평균 50 CFU/제곱인치)보다 최대 3000배 더 많은 수준이다. 연구팀은 "실험실 측정치의 최대 한계에 근접한 수치"라고 말했다.

음포푸 박사는 "전자담배는 매번 손으로 잡고 입에 대기 때문에 접촉량이 상당하다"며 "이번 결과는 전자담배 기기 위생 관리의 중요성을 보여준다"고 말했다. 이어 "마우스피스가 전자담배 중 가장 더러운 부분으로 분석됐다"며 "사람의 입안에는 약 700종의 박테리아가 존재하는 만큼 오염이 쉽게 발생한다"고 말했다.

실험에 사용된 전자담배에서는 흙·먼지·공기 중에 흔한 바실러스균, 피부에 존재하는 포도상구균, 공중화장실에서 발견되는 대장균 등이 검출됐다. 연구팀은 "인체 피부나 주변 환경의 미생물이 전자담배 표면에 쉽게 옮겨붙는 것으로 보인다"고 설명했다.

전자담배 표면에 생물막(biofilm)이 형성되고 있을 가능성도 제기됐다. 생물막은 여러 미생물이 달라붙어 만드는 끈적한 구조로 제거가 쉽지 않다. 음포푸 박사는 "전자담배는 손, 주머니, 여러 표면에 닿으며 다양한 오염원이 묻을 수 있다"며 "화장실 환경·문손잡이·바닥 등과 접촉한 손을 통해 세균이 옮겨갈 수 있다"고 말했다.

전문가들은 스마트폰을 닦듯 전자담배도 정기적으로 세척해야 한다고 조언했다. 특히 입에 직접 닿는 만큼 더 자주 닦아야 한다고 강조했다. 하이프의 마르쿠스 린드블라드 외부협력 부문 총괄은 "마우스피스와 본체를 3일에 한 번씩 알코올 티슈나 항균 세정제로 닦아야 한다"며 "부품을 분리할 수 있는 모델은 개별적으로 세척하는 것이 안전하다"고 말했다.

전자담배 자체도 '유해'…"니코틴 의존도 높여"

흡연 자체에 대한 우려도 나온다. 전자담배는 일반 흡연보다 덜 해롭다는 인식이 있지만, 전자담배 역시 다양한 유해 성분이 있다. 특히 전자담배에는 혈관을 수축시키는 니코틴이 포함돼 있어 장기적으로 심장질환 위험을 높일 수 있다는 우려가 제기된다. 영국 국민보건서비스(NHS) 등에 따르면 전자담배는 심부전, 폐 질환, 잇몸 질환 등의 원인이 된다.





AD

궐련형·액상형 전자담배 등 신종담배가 일반 담배(궐련)보다 니코틴 의존도를 더 높일 수 있다는 연구 결과도 있다. 지난 9월 보건복지부의 의뢰로 한국금연운동협의회가 수행한 '신종담배 확산에 따른 흡연정도 표준 평가지표 개발 및 적용 연구' 보고서에 따르면 '기상 후 5분 이내에 담배를 피운다'고 답한 비율은 액상형 전자담배 단독 사용자가 30.0%, 궐련형 전자담배 사용자는 26.0%로 나타났다. 반면 일반 담배 사용자는 18.5%로 가장 낮았다.





윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>