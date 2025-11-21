본문 바로가기
‘대장동 50억 클럽’ 의혹 홍선근 머니투데이 회장, 항소심도 벌금형

허경준기자

입력2025.11.21 15:45

2심, 벌금 1500만원 선고·1454만원 추징
대장동 민간업자 김만배도 벌금 1500만원

‘대장동 50억 클럽’ 의혹 홍선근 머니투데이 회장, 항소심도 벌금형 법조인·언론인 등이 대장동 개발업자들로부터 금품을 받았다는 이른바 '50억 클럽' 당사자로 지목된 홍선근 머니투데이 회장이 지난해 11월 29일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 1심 1회 공판에 출석하며 법정으로 향하고 있다. 연합뉴스
대장동 민간업자 김만배씨로부터 50억원을 빌리고 1000만원대 이자를 면제받은 혐의로 기소된 홍선근 머니투데이 회장이 2심에서도 벌금형을 선고받았다.


서울중앙지법 형사항소5-2부(부장판사 김용중 김지선 소병진)는 21일 홍 회장의 부정청탁금지법 위반 혐의 선고공판에서 벌금 1500만원을 선고하고 1454만원을 추징했다. 함께 기소된 김씨에게도 벌금 1500만원이 선고됐다.


재판부는 "이 사건의 금액, 경위와 사건 내용을 고려해봤을 때 원심의 형이 부당하다고 보이지 않는다"며 검사의 항소를 기각했다.


홍 회장은 법조인·정치인·언론인 등이 전직 기자인 김씨와 남욱 변호사, 정영학 회계사 등 대장동 일당으로부터 로비 명목으로 거액을 받거나 받기로 했다는 '50억 클럽' 당사자로 지목된 인물이다.


홍 회장은 2019년 10월 김씨로부터 배우자와 아들 명의로 50억원을 빌렸다가 이듬해 1월 원금만 갚은 혐의로 지난해 8월 기소됐다. 검찰은 홍 회장이 면제받은 약정 이자 1454만원을 김씨로부터 받은 금품으로 보고 청탁금지법 위반 혐의를 적용했다.


앞서 1심은 "언론 신뢰를 깨트릴 수 있다는 점에 비춰서 죄책이 가볍지 않다"며 홍 회장과 김씨에게 벌금 1500만원을 선고했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
