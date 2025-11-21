본문 바로가기
이랜드월드, 천안 물류센터 인근 주민·근로자 대상 '무료 건강검진' 지원

박재현기자

입력2025.11.21 16:12

폐 X-ray·폐기능 검사·혈액검사 지원
전문 의료진이 즉시 진료

이랜드월드가 지난 15일 발생한 천안 물류센터 화재 사고와 관련해 인근 지역 주민들의 건강과 심리적 안정을 위한 지원 활동에 나선다고 21일 밝혔다.


인근 주민과 산업단지 근로자를 대상으로 무료 건강검진을 실시한다. 22일과 오는 29일에는 인근 주민을 대상으로 진행하고, 평일 중 하루는 산업단지 종사자를 대상으로 진행할 계획이다.

이번 검진에는 방사선 촬영 장비를 갖춘 전문 의료 차량과 의사 3명을 포함한 임상병리사·간호사 등 의료진이 직접 투입된다. 건강 상담, 폐 기능 검사, 폐 X-ray 촬영, 혈액검사, 소변검사 등 호흡기 계통을 중심으로 한 정밀 검진 프로그램이 운영될 예정이다.


검진은 천안시 동남구 한양수자인에코시티 1단지 작은도서관에서 진행된다. 장소 섭외와 검진 대상자 홍보는 천안시청·천안시보건소와의 협의를 통해 진행했다. 아파트 입주민뿐 아니라 주변 지역 주민들도 참여할 수 있도록 안내가 이뤄지고 있다.


현장에는 사회복지법인 이랜드복지재단의 위기가정 긴급지원 사업 'SOS 위고(We Go)' 천안 봉사단원들도 참여해 검진 접수와 안내, 동선 관리 등을 지원한다.


한편 이랜드월드는 화재 진압 직후부터 후속 조치를 신속하게 수행하기 위해 '비상대응 종합상황실'을 가동 중이다. 종합상황실은 현장 안정화, 내부 운영 점검, 피해 지원, 언론·지자체 협력 등 전반적인 대응 업무를 총괄하며 상황을 통합 관리한다. 지역사회 불편을 최소화하기 위해 천안시와 함께 피해 민원 접수 전용 창구를 개설해 운영 중이다. 접수된 민원은 종합상황실에서 확인 후 손해사정사와 함께 단계별로 안내하고 있다.


이랜드월드 관계자는 "사고 현장 인근 주민들의 건강과 안전을 살피는 것을 최우선순위로 여기며 지원하고 있다"며 "단순한 사고 수습을 넘어 지역사회 구성원의 회복을 돕기 위해 가용한 자원과 전문 인력을 아낌없이 지원하겠다"고 밝혔다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
