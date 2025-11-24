본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[단독]"그냥 부서론 안 된다"…2.5조 '잠실 마이스'에 추진단 띄운 서울시[부동산AtoZ]

이지은기자

입력2025.11.24 07:00

수정2025.11.24 08:04

시계아이콘01분 03초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총사업비 2조5000억원에 달하는 '잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성사업'을 추진하기 위해 서울시가 컨트롤타워를 신설한다.

내년 잠실종합운동장 일대 복합시설 조성사업이 첫 삽을 뜰 예정이고, 현대차그룹과 글로벌비즈니스콤플렉스 사업에 대한 협의도 마무리 단계여서, 원활한 시공을 위해 조직부터 단장하고 나섰다.

21일 아시아경제가 서준오 서울시의원을 통해 입수한 자료에 따르면 시는 도시기반시설본부 시설국 산하에 '잠실운동장복합개발추진단' 신설한다.

닫기
뉴스듣기

도시기반시설본부 조직확대 검토
2단계 거쳐 전담 추진단 시설
잠실 마이스 착공 본격화

총사업비 2조5000억원에 달하는 '잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성사업'을 추진하기 위해 서울시가 컨트롤타워를 신설한다. 내년 잠실종합운동장 일대 복합시설 조성사업이 첫 삽을 뜰 예정이고, 현대차그룹과 글로벌비즈니스콤플렉스(GBC) 사업에 대한 협의도 마무리 단계여서, 원활한 시공을 위해 조직부터 단장하고 나섰다.


21일 아시아경제가 서준오 서울시의원(더불어민주당)을 통해 입수한 자료에 따르면 시는 도시기반시설본부 시설국 산하에 '잠실운동장복합개발추진단'(가칭) 신설한다. 추진단 산하에는 사업총괄과와 건축지원, 토목지원, 설비지원 등 총 4개 과가 꾸려질 예정으로 20여명 규모의 인력이 투입될 예정이다. 추진단은 사업비 관리부터 설계변경, 용역 관리 등 잠실 마이스 시공 전반을 총괄하는 컨트롤타워 역할을 맡는다.

[단독]"그냥 부서론 안 된다"…2.5조 '잠실 마이스'에 추진단 띄운 서울시[부동산AtoZ]
AD

조직 확대는 2단계에 걸쳐 단계적으로 추진한다. 내년 1월 시설국 건축부 산하에 건축지원과를 신설해 인력을 보강한다. 이듬해 1월 추진단 출범과 함께 해당 부서를 추진단 산하로 이동한다. 추진단이 신설되면 도시기반시설본부는 기존 1본부 2국 10부 1단 52과 체계에서 2027년 1본부 2국 10부 2단 56과 체계로 바뀐다.


국제교류복합지구 개발이 본궤도에 오르자 시는 시공 부문을 총괄 전담할 부서를 마련하게 됐다. 국제교류복합지구 개발사업은 강남구 삼성동 코엑스부터 잠실종합운동장에 이르는 노른자 땅에 복합도시거점을 조성하는 사업이다. 현대차그룹의 신사옥을 짓는 GBC 사업과 잠실 스포츠·마이스 복합공간 조성사업이 주축이다.


이 중 잠실 마이스 사업은 총사업비만 2조5000억원에 달하는 대규모 민자사업이다. 지난 8월 건축 심의를 통과해 내년 착공을 앞두고 있다. 개발계획 수립은 균형발전본부가, 시공 관리 업무는 도시기반시설본부가 총괄한다. 준공 예상 시기는 2032년이다. 준공이 끝나면 이 일대는 800실 규모의 숙박시설과 전시장(9만㎡), 컨벤션(1만6000㎡), 돔구장(3만석)이 갖춰진 글로벌 마이스(MICE) 거점으로 재탄생한다.

[단독]"그냥 부서론 안 된다"…2.5조 '잠실 마이스'에 추진단 띄운 서울시[부동산AtoZ] 잠실 스포츠·MICE 복합공간 조성사업 조감도. 연합뉴스

GBC 사업도 개발계획을 둘러싼 서울시와 현대차 간 협상이 막바지 단계에 접어든 것으로 전해졌다. GBC 사업의 공공기여금이 투입되는 잠실주경기장 리모델링 공사는 내년 12월 준공을 앞두고 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이처럼 대규모 시책 사업이 본궤도에 오른 상황에서 컨트롤타워가 갖춰질 경우 사업 간 협업과 공정 조율이 한층 수월해질 것으로 보인다. 도시기반시설본부 관계자는 "대규모 사업이 연속적으로 추진되는 만큼 기존 조직만으로는 대응에 한계가 있다는 점을 고려했다"며 "착공 전 사전 준비 차원에서 조직 개편을 검토하고 있다"고 말했다.




이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기