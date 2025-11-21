본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"칼바람 닥치면 그땐 늦어" 방한·보온 상품 불티

박은서인턴기자

입력2025.11.21 15:37

시계아이콘01분 00초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

폭설·한파 대비 아이템 수요 '급증'
보온·방한 잡화까지 전 카테고리 확대

본격적인 겨울 추위가 시작되자 소비자들이 미리 '한파 대비'에 나서며 방한·방수·보온 상품 구매가 폭발적으로 늘고 있다. 지난해 폭설 경험과 올겨울 한파 전망이 맞물리며 관련 패션 카테고리가 일제히 급증세를 보인 것이다.

"칼바람 닥치면 그땐 늦어" 방한·보온 상품 불티 최근 폭설대비 인기를 끌고 있는 방한 용품의 모습. 지그재그
AD

카카오스타일이 운영하는 패션 플랫폼 '지그재그'는 21일 최근 한파 대비 수요가 급증하며 방한 상품 거래액이 전년 동기 대비 최대 51배까지 치솟았다고 밝혔다.


지그재그에 따르면 최근 일주일(11월 13~19일) 동안 눈·비에 젖는 것을 막는 방수 제품군의 성장세가 두드러졌다. 방수 관련 상품 거래액은 전년 동기 109% 늘었고 방수 패딩부츠 거래액은 31배(3065%) 이상, 방수 팬츠는 14배(1315%) 이상 급증했다. 폭설 시 신기 좋은 레인부츠 거래액도 154% 늘어난 것으로 나타났다.


영하권 추위가 이어지면서 체온을 유지해주는 보온 아이템 수요도 확대됐다. 일반 기모보다 보온성이 높은 융기모 관련 검색량은 전년 대비 두 배 이상 증가했다. 융기모 데님 거래액은 51배, 융기모 스커트는 25배 이상 늘었으며 발열 내의 거래액 역시 116% 증가했다.

스타일·보온 결합한 겨울 아이템 인기
"칼바람 닥치면 그땐 늦어" 방한·보온 상품 불티 에스파 카리나가 착용한 '고양이 비니'의 모습. 카리나 인스타그램

겨울철 대표 잡화도 판매량이 상승했다. 목과 머리를 함께 가릴 수 있는 후드 목도리는 전년 대비 24배 이상, 귀를 덮는 트루퍼햇·이어머프 등의 거래액도 전년 대비 각각 3배 이상 크게 늘었다. 겨울철 대표 액세서리인 비니는 182% 증가했으며 최근 셀럽을 중심으로 유행한 '고양이 비니'는 전년 대비 111% 증가했다. 단순히 방한 목적을 넘어 스타일 연출 요소까지 결합한 제품이 인기를 얻는 분위기다.


칼바람을 막아주는 동시에 스타일을 연출하는 하이넥 제품도 인기다. 하이넥 관련 상품 거래액은 전년 대비 108% 늘었고 하이넥 코트와 하이넥 집업은 각각 254%, 70% 증가했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

지그재그는 다음 달 1일까지 연중 최대 규모 할인 행사인 '직잭팟 블랙 프라이데이'를 진행한다. 카카오스타일 관계자는 "올겨울 한파와 기습 폭설 가능성이 제기되면서 11월부터 관련 상품군 수요가 빠르게 증가하고 있다"며 "방한, 방수, 보온을 모두 고려한 상품들이 겨울 패션 소비의 핵심 트렌드가 될 것으로 예상된다"고 말했다.




박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

16:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기