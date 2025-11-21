경기도·국방부, '하반기 상생협의회' 개최…군사시설보호법 개선 등 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도, 군부대 주둔 지역의 현안 해결

민군 상생 강화 국방부와 ‘상생발전협의회’ 개최

‘군사기지 및 군사시설보호법’ 관련 제도 개선

경기도와 국방부는 21일 경기도 북부청사에서 '2025년 하반기 국방부-경기도 상생발전협의회'를 열고 군부대 주둔 지역의 현안 해결과 민·군 상생 강화를 위한 주요 과제를 논의했다.

경기도와 국방부는 21일 경기도 북부청사에서 '2025년 하반기 국방부-경기도 상생발전협의회'를 열고 있다. 경기도 제공

상생발전협의회는 경기도 주관으로 국방부와 경기도, 7개 시·군(가평, 김포, 의정부, 파주, 포천, 하남, 평택) 안건 관련 부서장 등이 참석했다.

국방부-경기도 상생발전협의회는 군사시설로 인한 지역의 불편을 해소하고, 군의 안정적 임무 수행 환경을 조성하기 위해 지난 2023년 6월 실ㆍ국장급 협의체로 출범했다. 국방부 군사시설기획관과 경기도 균형발전기획실장이 공동대표를 맡아 매해 상·하반기에 정기적으로 회의를 개최하고 있다.

회의에서는 지난 11월 14일 대통령 타운홀 미팅에서 제시된 '튼튼한 안보 위에 활력 있는 지역발전'이라는 국정 방향을 실현하기 위해 국방부와 경기도가 구체적인 협력과 실행 방안을 논의했다.

구체적으로 ▲'군사기지 및 군사시설보호법' 관련 제도 개선 ▲군사장애물 정비 협조 ▲의료취약 시간대 부대 주변 지역주민(응급환자) 진료 지원 등 12건의 안건이 논의됐다.





김상수 경기도 균형발전기획실장은 "군부대 주둔으로 인해 발생하는 지역의 여러 문제를 해결하고, 군의 안정적 임무 수행 환경을 조성하기 위해 국방부와의 협력을 더욱 강화하겠다"며 "군과 지역이 함께 혜택을 나누는 상생 체계를 확대해 도민이 체감할 수 있는 변화를 만들고, 동시에 국가 안보에도 기여할 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

