고양시, 명품 시계·가방 등 체납자 압류품 313점 온라인 공매 진행

체납세금 2억2600만원 환수

명품 시계·가방 등 313점

12월 1일 한국경공사 공매 누리집서 매각

경기 고양특례시(시장 이동환)는 고액체납자 가택수색을 통해 압류한 귀금속과 명품 가방 등 압류동산을 온라인 공매 방식으로 매각한다고 21일 밝혔다.

고양특례시청 전경. 고양특례시 제공

이번 공매는 올해 두 번째로 진행되는 것으로, 경기도와 합동으로 12월 1일부터 3일까지 한국경공사 공매 누리집에서 진행된다.

이번에 출품되는 물품은 지난 8월에 열린 제1차 온라인 공매에서 유찰된 품목과 지방세 고액체납자를 대상으로 한 지속적인 수색 과정에서 새롭게 압류한 동산이다.

귀금속 155점, 명품 시계 7점, 명품 가방 67점 등 총 313점이며, 감정가 규모는 약 2억2600만원이다. 물품 목록과 입찰 방법은 11월 24일부터 공매 누리집에서 확인할 수 있으며, 낙찰 결과는 12월 5일 발표된다.

경기도는 공매 신뢰성을 높이기 위해 낙찰 물품이 위조품으로 판정될 경우, 입찰금 전액을 환불하고 감정가(최저입찰가)의 100%까지 보상할 예정이다.

지난 제1차 온라인 공매에서는 출품 83점 중 80점이 낙찰돼 총 5600만원의 체납세금을 환수한 바 있으며, 이번 제2차 공매에서도 높은 참여율과 낙찰률을 기대하고 있다.

한편, 시는 체납 발생 후 1년이 지나고 체납액이 1000만원 이상인 지방세 고액체납자 150명(개인 108명, 법인 42개)의 명단을 지난 19일 위택스를 통해 공개하며 강력한 행정제재를 병행하고 있다.





시 관계자는 "의도적으로 납부를 회피하는 체납자에 대해선 앞으로도 끝까지 추적해 강도 높은 징수 활동을 이어가겠다"고 밝혔다.





고양=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

