본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

부산 기장군, '대한민국 지자체 홍보대상' 관광부문 대상

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.21 15:08

시계아이콘00분 46초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

지난해 환경부문 이어 2년 연속 수상

기장 관광 매력 담은 콘텐츠 높은 평가

기장군(군수 정종복)은 21일 열린 '제2회 대한민국 지자체 홍보대상'에서 '관광부문' 대상을 받았다고 전했다.


기장군은 지난 2월 개최된 제1회 시상식에서 '환경부문' 대상을 받은 데 이어 2년 연속 수상의 성과를 거두며 홍보 역량을 다시 한번 인정받았다.


이번 시상은 ㈔한국미디어영상교육진흥원과 대한민국지자체홍보대상 조직위원회 주관으로 진행, 지자체가 제작한 정책·관광·문화 콘텐츠를 통해 지역의 비전과 정책을 효과적으로 알리고 주민과 적극적으로 소통한 우수 사례를 선정하는 데 목적을 두고 있다.


시상식은 이날 오전 10시 국회의원회관에서 진행, 1부 지자체 혁신발전포럼과 2부 본 시상식 순으로 이어졌다. 전국 기초지자체가 출품한 영상 콘텐츠를 대상으로 엄정한 심사가 이뤄지고 ▲정책·행정 ▲문화·관광·지역경제 ▲특별상 등 3개 분야에서 총 12개 부문 수상자가 최종 선정됐다.


기장군은 기장 8경과 오시리아 관광단지 등 지역 관광 인프라를 기반으로 제작한 홍보 영상 '자연과 힐링, 즐거움까지, 오감만족 기장'을 출품해 관광부문 최우수 콘텐츠로 평가받았다. 이 영상은 기장의 대표 명소를 스토리텔링 방식으로 구성해 자연·문화·레저가 공존하는 지역의 복합 관광 매력을 생동감 있게 담아냈으며, 단순 관광 홍보를 넘어 지속가능한 관광도시로서 기장의 미래 방향성을 제시한 점에서 높은 점수를 받았다.


지금 뜨는 뉴스

AD

정종복 기장군수는 "지난 1회에 이어 올해도 기장군이 홍보대상을 수상하게 되어 매우 뜻깊게 생각한다"며 "이번 관광부문 대상은 풍부한 관광자원을 가진 기장군의 가능성과 이를 전략적으로 알리는 노력의 결과"라고 말했다. 이어 그는 "기장만의 특색 있는 관광 콘텐츠를 지속적으로 확대하고 다양한 홍보 방식을 통해 명품 관광도시로서 기장의 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다"고 덧붙였다.

부산 기장군, '대한민국 지자체 홍보대상' 관광부문 대상 정종복 기장군수(가운데)와 기장군청 직원들이 홍보대상을 받고 기념촬영을 하고 있다.
AD



영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

  • 25.11.0208:00
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란
    아르헨티나 중간선거 개입한 트럼프…재정지원 논란

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 아르헨티나 중간선거에서 집권 여당인 자유전진당이 압도적인 승리를 거두며 하비에르 밀레이 대통령의 입지가 크게 강화됐다. 그러나 이번 선거 결과를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령의 노골적인 개입이 결정적 역할을 했다는 분석이 나오면서 국제사회에 충격을 주고 있다.아르헨 자유전진당, 소수당에서 거

  • 25.11.0108:30
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다
    전격 핵잠수함 승인 "매우 이례적"…여기 치밀한 계산이 깔려있다

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 이현우 기자 도널드 트럼프 미국 대통령이 한국의 핵잠수함 건조를 승인하면서 동북아시아의 군사 지형이 급격히 변화하고 있다. 한미 정상회담에서 공식 발표된 이번 승인은 단순한 무기 도입 차원을 넘어 역내 세력균형에 중대한 전환점이 될 것으로 전망된다. 이재명 대통령이 북한과 중국을 직접 언급하며 핵잠수함 필요

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기