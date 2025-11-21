본문 바로가기
철원군, 2026년 예산 6205억원 '역대 최대'…지역경제 활력·민생 안정 집중

이종구기자

입력2025.11.21 14:54

철원군, 전년 대비 9.42% 증가

강원도 철원군은 20일 2026년 당초예산안을 일반회계 6008억원, 특별회계 197억원으로 올해보다 534억원(9.42%) 증가한 역대 최대 규모인 6205억원으로 편성하고 철원군의회에 제출했다.

철원군, 2026년 예산 6205억원 '역대 최대'…지역경제 활력·민생 안정 집중 철원군청 전경.
세외수입 감소와 세수 여건의 불확실성으로 인한 어려운 재정 여건 속에서 철원군은 지역경제 활력을 위한 적극적 재정운용과 성과 중심의 전략적 재정관리를 기본방향으로 잡고 2026년도 당초 예산안을 편성하였다.


주요 자체 사업으로는 철원군 홍보마케팅 강화를 위한 예산에 16억원, 한탄강(송대소) 유네스코 세계지질공원 거점공간 조성사업에 60억원, 하천 주민숙원사업에 19억원, 소하천 정비사업에 15억원, 자녀키움 수당에 21억원, 각종 체육대회 개최 및 운영을 위한 스포츠마케팅에 27억원, 김화파크골프장 조성사업에 15억원, 교육경비 지원에 26억원, 철원 장학사업에 40억원, 공간정보 통합구축 사업에 19억원, 생활환경 개선사업에 39억원, 소규모 용배수로 정비에 17억원, 논농업 농기계 구입 지원에 15억원, 지방상수도 시설개량에 18억원 등을 편성하였다.


주요 국·도비사업은 철원 역사마을 프로젝트에 34억원, 철원군 종합 장사시설 건립사업에 79억원, 접경지역 생활기반(LPG)조성사업에 54억원, 찰원다목적 실내체육관 건립사업에 50억원, 학저수지 힐링 체육시설 조성사업에 48억원, 먹거리통합 지원센터 건축에 43억원, 김화 공공하수처리시설 증설사업에 73억원, 동송공공하수처리시설 증설사업에 93억원, 갈말 공공하수처리시설 증설사업에 32억원 등을 편성하였다.


특히, 국도비 사업에서는 철원역사문화공원 평화빌리지 조성사업과 철원 역사마을 프로젝트, 대대골 자연재해위험개선지구 정비사업, 접경지역 생태빌리지 조성사업, 갈말215호선 도로확포장사업, 접경지역 생태평화 관광거점 조성사업(별빛공원 조성), 갈말 도시지역 시가지 정비사업, 리뉴얼 계림 자누리마을 조성사업, 농촌자원복합산업화 지원, 학1지구 대구획경지정리사업, 동송하수처리구역(오덕2처리분구) 하수관거 정비사업 등 여러 분야에 중앙부처와 광역단체 협의 등의 노력을 통해 신규 예산을 확보 편성하였다.


이현종 군수는 "여러분야의 재정 수요는 지속적으로 늘어나고 있으나 세입여건이 제한적인 상황"이라면서도 "한정된 재원을 효율적으로 운영해 민생안정과 지역경제 활력, 군민 모두의 행복을 위해 재정이 운영될 수 있도록 최선을 다하겠다."라고 말했다.


한편, 이번 예산안은 12월 8일부터 8일간 예산결산특별위원회의 심의를 거친 후 12월 19일 본회의에서 최종 의결된다.




철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
