포천시, '포동 실버넷 이음교실' 성공…디지털 문해교육 마을강사 양성

경기 포천시(시장 백영현)는 21일 경기도 평생학습 기회특구 사업의 일환으로 운영한 '디지털 문해교육 마을강사 양성과정(포동 실버넷 이음교실)'을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.

포천시가 21일 경기도 평생학습 기회특구 사업의 일환으로 운영한 '디지털 문해교육 마을강사 양성과정(포동 실버넷 이음교실)'을 개최하고 있다. 포천시 제공

이번 과정은 포천시가 평생학습 기회특구로 지정된 이후 추진한 대표 프로그램이다. 디지털 이용에 어려움을 겪는 소외계층의 정보 접근성을 높이기 위해 '디지털 문해교육 마을강사 양성과정'을 운영했다.

교육을 통해 양성된 디지털 문해교육 마을강사들은 앞으로 고령층 등 디지털 취약계층이 정보화 사회에 능동적으로 참여할 수 있도록 지원하는 역할을 수행하게 된다. 시는 마을강사들을 관내 경로당 등 지역 거점과 연계해 실습과 교육을 이어갈 계획이며, 지속적인 활동 기반을 강화하기 위해 관련 동아리 운영도 병행할 예정이다.





포천시 관계자는 "이번 과정은 디지털 역량을 갖춘 지역 활동가로 성장할 수 있는 기회를 제공했을 뿐만 아니라 지역사회에 필요한 인재를 직접 양성했다는 점에서 의미가 크다"며 "앞으로도 평생학습을 통해 지역에 학습의 선순환 구조가 정착될 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

