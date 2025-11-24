본문 바로가기
간편 스틱형 올리브오일 나온다… 몽베스트, 유기농 피쿠알 제품 공개

정진기자

입력2025.11.24 09:00

스페인산 유기농 피쿠알 품종의 그린 올리브만을 저온 압착하여 스틱형 제품으로 출시
11월 24일~30일 7일간, 네이버 브랜드스토어 신상위크를 통해 올리브오일 최대 54% 할인

프리미엄 생수 브랜드 몽베스트가 '유기농 100% 올리브오일'을 새롭게 출시했다고 24일 밝혔다.


'몽베스트 유기농 100% 올리브오일'은 산도 0.18%의 프리미엄 엑스트라 버진 올리브오일로, 조기 수확한 어린 올리브의 맑고 깨끗하고 신선한 맛과 향을 구현했다. 또한, 간편한 스틱형 포장으로 바쁜 일상 속에서도 손쉽게 건강한 오일 루틴을 실천할 수 있다.


해당 제품은 자연 그대로의 건강함을 담은 '위드 네이처(With Nature)' 라인업의 세 번째 제품으로, 스페인산 유기농 피쿠알(Picual) 품종의 그린 올리브만을 저온 압착해 올리브 본연의 신선함과 풍미를 그대로 살린 것이 특징이다.


또한, 몽베스트는 이번 출시를 기념해 11월 24일부터 30일까지 네이버 브랜드스토어에서 '신상위크'를 진행하며, '몽베스트 유기농 100% 올리브오일'을 최대 54% 할인된 가격으로 단독 판매한다.


특히, 11월 27일 오후 9시부터 10시까지 진행되는 '신상잇쇼 쇼핑라이브'에서는 방송 중 참여 고객 대상으로 에어팟 프로 3세대, 몽베스트 콜라보 티셔츠, 몽베스트 유기농 100% 올리브오일 등 다양한 경품을 추첨하여 증정하는 이벤트가 마련되어 있다.


이외에도 몽베스트 공식 인스타그램 채널에서는 '7일 동안 깨끗하게, 올리브오일 웰니스 루틴 만들기 챌린지'도 진행된다. 일주일간 자신만의 올리브오일 루틴을 계획해 댓글로 공유하면, 추첨을 통해 다양한 경품을 증정한다. 실제 루틴을 인증한 참여자 중 5명을 선정하여 '위드 네이처 3종 세트(레몬즙, 푸룬즙, 올리브오일)'를 추가로 제공할 예정이다.


'몽베스트 유기농 100% 올리브오일'은 네이버 브랜드 스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 몰을 통해 만나볼 수 있다.


'위드 네이처'는 세계 각지에서 엄선한 유기농 원물을 자연 그대로 담아낸 몽베스트의 클린 웰니스 브랜드로, 유기농 100% 레몬즙과 푸룬즙에 이어 이번 올리브오일 출시를 통해 매일매일 일상생활 속에서 실천할 수 있는 프리미엄 웰니스 루틴을 제안한다.


몽베스트 관계자는 "최근 소비자들이 일상에서 간편하게 건강을 관리하려는 트렌드에 맞춰 유기농 올리브오일을 새롭게 선보였으며, 다양한 커뮤니케이션 활동을 통해 소비자와의 접점을 넓혀갈 예정"이라고 말했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
