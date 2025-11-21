본문 바로가기
월드투어 지구 7바퀴 돈 스트레이 키즈 "'신선놀음' 우리만의 뉴 팝"

이이슬기자

입력2025.11.21 14:42

시계아이콘01분 18초 소요
스트레이 키즈. JYP엔터테인먼트 제공
스트레이 키즈(Stray Kids)가 21일 새 앨범 '스키즈 잇 테이프(SKZ IT TAPE)' '두 잇(DO IT)'을 발표하고 3개월 만에 컴백한다. 지난 8월 정규 4집 '카르마'(KARMA) 이후 선보이는 이번 앨범에는 더블 타이틀곡 '두 잇'과 '신선놀음'을 비롯해 총 다섯 곡이 실렸다. 전곡은 그룹 내 프로듀싱 팀 쓰리라차(방찬, 창빈, 한)가 작업했다.


이날 JYP엔터테인먼트를 통해 리노는 "투어에서 느낀 응원에 힘입어 빠르게 준비했다"고 했다. 필릭스는 "스테이(팬덤명)와 다시 만날 순간이 기대된다"고 말했다.


'스키즈 잇 테이프'를 기획한 이유에 대해 멤버들은 음악적 다양성과 스트레이 키즈의 시그니처 강화를 공통된 목표로 제시했다. 창빈은 "이전 시리즈와 달리 또 하나의 기대 요소를 만들고 싶었다"고 했고, 방찬은 "새로운 장르와 메시지로 팀의 도전을 보여주고 싶었다"고 말했다. 한은 "우리의 색을 더 짙게 이어가기 위한 시도"라고 설명했다.


더블 타이틀곡 '두 잇'은 고민보다 실행이라는 메시지를 담았고, '신선놀음'은 스트레이 키즈만의 '뉴 팝(NEW POP)' 색채를 드러내는 곡이다. 승민은 "두 곡 모두 듣는 재미와 보는 재미를 갖췄다"고 했고, 필릭스는 "서로 다른 매력이 연말 스트레이 키즈 분위기를 완성한다"고 말했다.


'현대판 신선' 콘셉트는 '신선놀음'을 만들며 자연스럽게 확장된 아이디어로, 전통적 이미지를 현대적으로 재해석한 스타일이다. 한은 방찬을 콘셉트와 가장 잘 어울리는 멤버로 꼽았고, 현진은 "승민이 한식을 좋아해 신선 같았다"고 말했다. 아이엔은 "여덟 명 모두가 신선처럼 보이기 위해 다양한 시도를 했다"고 전했다.


전곡을 만든 쓰리라차는 투어 중에도 곡 작업을 이어가며 이번 앨범을 완성했다. 창빈은 "숙소에서 수정한 곡도 있을 만큼 시기와 장소를 가리지 않았다"고 했다. 방찬은 "세 명의 호흡 덕분에 작업이 빠르고 즐거웠다"고 말했다. 한은 "가이드 녹음 중 일상 이야기를 나누며 자연스럽게 완성된 곡들이 많다"고 설명했다.

창작의 원동력에 대해 멤버들은 스테이와 팀의 시너지를 가장 큰 이유로 꼽았다. 방찬은 "스테이가 자랑스러워할 아티스트가 되고 싶다는 마음이 힘이 된다"고 했고, 승민은 "이 일을 사랑하는 마음이 중심이 된다"고 말했다.


올해 스트레이키즈는 지구 일곱 바퀴를 돈 월드투어 완주, 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 최초 7연속 1위 진입, 데뷔 7년 만에 국내 스타디움 단독 입성 등 굵직한 족적을 남겼다. 창빈은 "스타디움의 웅장함이 벅찼다"고 떠올렸다. 승민은 "세계 곳곳의 스테이를 만날 수 있는 행복한 시간이었다"고 말했다. 아이엔은 "오랜 꿈이었던 스타디움 무대가 특별했다"고 밝혔다.


10월 국내 첫 스타디움 앙코르 공연을 마친 필릭스는 "스테이를 위해 준비한 무대를 잘 보여준 것 같아 뿌듯했다"고 떠올렸다. 아이엔은 "큰 무대에 선 순간이 아직도 믿기지 않는다"고 말했다.




이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr
