영화배우 '신성일' 기념관 개관…22일부터 정식 운영

최기문 영천시장 "문화 명소로 자리매김토록 최선"

영천시는 21일 괴연동 163번지 일원에 조성된 신성일기념관 개관식을 성황리에 개최하고 정식 운영을 시작했다.

이날 행사에는 국회의원, 도·시의원, 기관단체장, 고(故) 신성일 배우의 유가족, 시민 등 약 300여 명이 참석해 기념관의 힘찬 출발을 함께 축하했다.

신성일기념관영화인추진위원회 제공

행사는 영천국악협회의 식전공연에 이어 개식선언, 내빈소개, 국민의례 순으로 진행됐으며, 문화예술과장이 그동안의 추진 경과를 보고했다.

시는 2020년부터 2025년까지 총 80억원의 예산을 투입해 기념관을 조성했다.

기념관은 부지 9946㎡, 연면적 1151㎡ 규모의 지상 2층 건축물로, 1층에는 실감영상실과 사무공간을, 2층에는 상설전시실과 체험형 콘텐츠 공간을 마련해 관람객들의 몰입도를 높였다.

이날 개관식에서는 기념관 조성에 공헌한 시공사에 감사패가 수여됐으며, 시장 기념사를 비롯해 국회의원, 시의장, 도의원의 축사가 잇따라 이어지며 개관의 의미를 더했다.

이후 대구뮤지컬페스티벌 수상자의 축하공연이 펼쳐지며 참석자들의 큰 호응을 받았으며, 주요 내빈이 함께한 테이프커팅과 기념촬영을 끝으로 공식 행사가 마무리됐다.

행사 후 참석자들은 새롭게 조성된 전시 공간을 둘러보며 기념관의 다양한 콘텐츠를 직접 체험하는 시간을 가졌다.

시는 신성일기념관을 전시·체험·공연·교육이 어우러진 복합문화 플랫폼으로 발전시켜 시민과 관광객 모두가 즐길 수 있는 문화거점으로 육성할 계획이다.

특히 전통적인 전시 방식을 넘어 첨단 기술을 접목한 관람객 참여형 체험 콘텐츠는 영천 문화관광 활성화에 한층 시너지를 더할 전망이다.

최기문 영천시장은 "신성일기념관은 한국 영화사의 한 축을 이룬 신성일 배우의 예술 정신을 기리는 상징적인 공간이자, 영천 문화관광의 새로운 중심이 될 것"이라며, "시민들이 자부심을 느끼고 즐겨 찾는 문화 명소로 자리매김할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





신성일기념관은 22일부터 정식 운영에 들어가며, 운영시간은 화요일부터 일요일까지(월요일 휴관) 오전 10시에 개관해 오후 5시에 폐관한다.





영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr

