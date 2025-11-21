가평군 “겨울철 스키교실 참여…건강·취미 챙기세요”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

가평군체육회, 군민 80명 선착순 모집

경기 가평군체육회가 주최하고 가평군이 후원하는 '2026 동계스포츠 스키교실'에서 참여 인원 80명을 선착순으로 모집한다.

'2026 동계스포츠 스키교실' 참여인원 80명 선착순 모집 안내문. 가평군 제공

스키교실 참여 대상은 가평군 관내 초등학교 3학년(2016년 12월 31일 이전 출생)부터 성인까지인데, 접수는 12월 1일부터 11일까지 가평군체육회 홈페이지에서 선착순으로 진행한다.

이번 스키교실은 강원도 춘천시 엘리시안 강촌에서 2026년 1월 12일부터 2월 9일까지 운영된다. 스키교실은 읍면 주민들이 편리하게 참여할 수 있도록 무료 셔틀버스를 배치하고, 전문 강사를 통한 무료 강습 프로그램을 마련해 안전한 체험 환경을 갖췄다. 특히 참가자들의 수준을 고려한 단계별 맞춤형 교육을 제공해, 초급자부터 숙련자까지 체계적으로 스키를 배울 수 있도록 구성했다.

이번 스키교실 참가자에게 적용되는 시즌권 및 장비렌탈 비용은 참가비 5만원을 포함해 △시즌권과 장비렌탈을 함께 신청할 경우 48만원 △시즌권만 신청하면 38만원 △기존 시즌권 보유자가 장비렌탈만 이용할 경우 20만원이다.





가평군체육회 관계자는 "이번 스키교실을 통해 군민들이 겨울철에도 다양한 스포츠 활동을 안전하게 즐기시기 바란다"며 "앞으로도 계절별 생활체육 프로그램을 지속적으로 확대해 군민의 건강 증진과 여가 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

