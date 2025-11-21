본문 바로가기
북극권 '전략 광물' 경쟁 가열…中 희토류 지배력 견제

이승형기자

입력2025.11.21 14:35

세계 각국 주도권 다툼…북극, '자원 지정학' 새 축 되나

중국이 전 세계 희토류 공급망을 장악한 가운데 미국·유럽 등 주요국이 자원 안보 강화를 위해 북극권을 새로운 대안으로 모색하면서 전략 광물 확보 경쟁이 달아오르고 있다.


북극권 '전략 광물' 경쟁 가열…中 희토류 지배력 견제 그린란드 동부 산악 지대의 모습. 로이터연합뉴스
20일(현지시간) 미 경제 매체 CNBC는 북극의 핵심 광물을 확보하려는 경쟁이 가열되고 있다고 보도했다. 세계 각국이 중국의 광물 장악력을 견제하기 위한 대안 공급처로 북극을 주목하고 있다는 것이다.


도널드 트럼프 미국 대통령은 올해 1월 취임 전부터 그린란드를 전략 자산으로 간주해왔다. 트럼프 대통령은 미국의 경제·안보 측면에서 그린란드가 매우 중요하다며 덴마크 자치령인 그린란드를 병합하겠다는 의지를 드러낸 바 있다. 노르웨이 북극대학교의 마크 란테인 부교수는 "그린란드는 기본 금속, 귀금속, 보석, 희토류, 우라늄 등 자원의 보고"라고 평가했다.


미국의 고율 관세 부과 이후 미국과 갈등을 겪는 캐나다도 최근 북극권 투자 확대를 추진하고 있으며, 러시아 역시 오래전부터 이 지역을 전략적 우선순위에 둬왔다고 CNBC는 짚었다.


그린란드 자원 개발에 뛰어든 광산업체 아마로크(Amaroq)의 엘두르 올라프손 최고경영자(CEO)는 최근 그린란드 남부에서 희토류를 발견한 데 이어 서부에서 상업적 수준의 게르마늄과 갈륨을 확인했다고 밝혔다. 그는 "이 소식은 사람들이 생각하는 것보다 훨씬 더 큰 뉴스"라며 "게르마늄과 갈륨은 미국과 유럽연합(EU)이 당장 필요한 광물"이라고 했다. 중국이 생산 및 공급을 장악하고 있는 게르마늄과 갈륨은 전기차·반도체·군사 분야 등에 필수로 쓰이는 금속이다.


스웨덴 국영 광산회사 LKAB도 스웨덴 최북단 지역 희토류 매장지 개발에 속도를 내고 있다. 앞서 LKAB는 2023년 스웨덴 북부 키루나에서 유럽 최대 규모의 희토류 원소 광맥이 발견됐다고 발표한 바 있다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

