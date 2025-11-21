가평군 청평리, ‘야간경관 특화거리’로 재탄생

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

사업비 3억5000만원 투입

자연·수변환경 조화 야간경관 구축

경기 가평군이 청평면 청평리 일대에서 추진 중인 경관개선사업 중 하나인 '야간경관 특화거리 조성사업'을 최근 완료하고 점등에 들어갔다.

가평군이 청평면 청평리 일대에서 추진중인 경관개선사업 중 하나인 '야간경관 특화거리 조성사업'을 최근 완료하고 점등에 들어갔다. 가평군 제공

총 3억5000만원을 투입한 이번 사업은 단순한 조명 설치를 넘어 지역 정체성을 담은 창의적 야간경관을 구현해 주민과 관광객 모두에게 새로운 공간 경험을 제공한다. 사업 구간은 청평면 청평리 808-12번지에서 128-8번지까지 약 500m로, 청춘역1979와 옛 청평내수면연구소 등 주요 관광자원이 밀집한 지역이다. 그동안 이 지역은 야간조명이 부족해 가시성이 떨어지고 주민들의 안전한 보행이 어려운 구간으로 지적돼 왔다.

군은 이러한 문제를 해소하기 위해 올해 2월부터 본격적으로 사업에 착수했다. 이번 특화거리 조성의 핵심은 '자연과의 조화'다. 도심 녹지축을 살리는 연속적 빛의 흐름 '그린라인'을 구축하고, 지역의 상징성을 강화하는 특화경관을 마련했다.

또한 조종천을 따라 조성한 보행쉼터 공간에는 따뜻한 느낌의 경관조명을 설치해 수변환경과 조화를 이루는 안정적이고 쾌적한 야간 분위기를 구현했다.





가평군 관계자는 "이번 사업을 통해 도시경관의 질적 개선은 물론 야간활동 증가에 따른 도심 활성화 효과가 기대된다"며 "앞으로도 도시 경관사업을 지속적으로 확대해 지역의 새로운 가능성을 열어가겠다"고 말했다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

