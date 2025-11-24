AI 굴기 위해 금융위·산자부·과기부 뭉친다…국민성장펀드 지원단 신설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국장급 조직…과장은 관계부처 파견

투자규모, 자금 집행, 관련 기업 발굴 선정

첨단산업에 신속한 투자 집행 목적

이르면 내년 초 AI 투자 1호 기업 결정

AD

정부가 금융위원회 산하에 '국민성장펀드 지원단'(가칭)을 신설하고 인공지능(AI), 에너지 등 첨단전략 산업에 대한 투자를 신속하게 집행하기로 했다. 이르면 내년 초 첨단전략산업 투자 1호 기업이 결정될 전망이다.

24일 정부와 업계에 따르면 행정안전부는 금융위 산하에 '국민성장펀드 지원단'을 설치하기 위한 예산 및 인력 등을 검토 중이다. 내달 10일 국민성장펀드 출범과 동시에 조직이 바로 가동될 수 있도록 협의가 진행되고 있다.

국민성장펀드 지원단은 국장급 조직으로 꾸려진다. 금융위 산하에 신설되지만, 관계부처에서 과장급 공무원이 파견돼 함께 근무한다. 산업통상자원부가 산업계와 투자 프로젝트를 결정하면, 중소벤처기업부는 해당 업권의 중소기업들을 발굴하고, 금융위가 은행과 논의해 자금 집행을 신속하게 진행하는 식이다.

필요 시 행정안전부와 기획재정부도 협력할 수 있다. 국민성장펀드 지원단은 관계부처와 유기적으로 소통하며 투자 과정에서 발생하는 규제·인허가 문제 등 제도적 장애물을 해소하는 데도 적극적으로 나설 계획이다.

국민성장펀드는 향후 5년간 150조원을 운용한다. 이에 따라 지원단 역시 5년간 한시 조직으로 운영된다. 다만 중장기적 시각에서 긴 호흡을 갖고 산업 지원에 나서는 것을 원칙으로 정했다.

당초 검토됐던 지원단 내 민간 인력 투입은 제외됐다. 대신 국민성장펀드 사무국이 투자심의위원회 등 실무 지원을 위해 민간 인력을 별도로 선발한다. 지원단은 관계부처 협의, 민간과의 소통, 신속한 투자 집행에 집중한다는 방침이다.





AD

한편 금융위와 관계부처는 조직 신설과 별개로 첨단전략산업 투자 대상 선정을 위한 논의를 진행하고 있다. 금융위 고위 관계자는 "AI·반도체·에너지 분야에서 프로젝트 중심으로 투자를 검토 중"이라며 "(투자 결정을) 상당히 진행한 상태로, 부처 간 협의가 마무리되는 대로 대상 기업이 확정되고 자금 집행이 신속히 이뤄질 것"이라고 말했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>