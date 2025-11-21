구리 테크노밸리, '대한민국 100대 지역투자 유망사업' 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

동북부 신성장 거점 도약 기대

경기 구리시(시장 백경현)는 지난 20일 롯데호텔 크리스탈볼룸홀에서 열린 '매일경제TV 2025 혁신성장포럼'에서 '구리 테크노밸리 조성 사업'이 '대한민국 100대 지역투자 유망사업'에 선정됐다고 21일 밝혔다.

구리시가 지난 20일 롯데호텔 크리스탈볼룸홀에서 열린 '매일경제TV 2025 혁신성장포럼'에서 '구리 테크노밸리 조성 사업'이 '대한민국 100대 지역투자 유망사업'에 선정됐다. 구리시 제공

'대한민국 100대 지역투자 유망사업'은 한국공공자치연구원과 매일경제TV가 공동 주관해 지방 균형발전, 지역경제 활성화, 일자리 창출을 위해 투자 가치가 높은 우수 사업을 발굴·홍보하는 프로젝트다.

이번에 선정된 '구리 테크노밸리 조성 사업'은 사노동 일원 '구리 E-커머스 신성장 첨단도시' 사업 부지 내 약 14만5000㎡ 규모의 게임·캐릭터·IoT·의료·바이오 등 4차산업 기반 첨단기술 기업과 연구시설 유치를 목표로 추진 중인 핵심 사업이다.

이번 평가를 통해 해당 사업의 높은 투자 잠재력과 성장 가능성이 공식적으로 인정받았다.

백경현 구리시장은 "이번 대한민국 100대 지역투자 유망사업 선정을 계기로 사업을 더욱 신속히 추진하여 구리시가 동북부 지역의 신성장 거점 자족도시로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





한편, "E-커머스 신성장 첨단도시 조성 사업"은 현재 한국개발연구원(KDI) 예비타당성조사 절차가 진행 중이며, 지난 10월 중간 보고회가 개최됐다. 최종 결과는 내년 1월경 발표될 예정이다.





