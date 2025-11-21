연천군, 인공위성 기반 정밀농업으로 'CES 2026 혁신상' 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도·연천군·새팜 협력, 세계적 기술력 인정받아

연천군은 경기도와 함께 추진한 국내 최초 인공위성 기반 스마트농업 실증사업이 세계 최대 기술 전시회 'CES(Consumer Electronics Show) 2026'에서 혁신상 수상으로 이어지는 성과를 만들었다고 21일 밝혔다.

연천군청 전경. 연천군 제공

금년도 경기도농업기술원, 연천군, ㈜새팜이 협력해 구축한 위성 기반 스마트농업 시스템이 국제무대에서 혁신성을 인정받은 것으로, 연천군의 실증 결과가 CES 수상 기술의 핵심 알고리즘과 성능 고도화에 직접적으로 활용되며 세계적 기술 경쟁력 확보로 이어진 대표 사례가 됐다.

CES 2026 혁신상(Innovation Award)은 경기도농업기술원·연천군·㈜새팜이 공동으로 수행한 '농림위성 영상 AI 분석기술 활용 생산단지 의사결정시스템'의 실증성과를 토대로, 새팜이 출품한 'SaeFarm AI Satellite Farm Monitor' 서비스가 수상했다.

이 시스템은 고해상도 0.7m 농림위성 영상과 AI 분석 기술을 기반으로 생육 상태를 일별로 측정하고 이상징후를 조기에 탐지해 농업인의 농작업 의사결정을 지원한다. 경기도 육성 벼 신품종 '연진' 재배단지 168농가와 연천콩 생산단지 52농가에 실제로 적용돼 생육데이터를 축적하고, 이를 기반으로 시스템의 분석 정확도와 예측모델이 고도화됐다.

김덕현 연천군수는 "새팜의 인공위성 AI 분석기술을 활용한 연천콩 생산단지 의사결정시스템을 도입하면서 연천형 정밀농업으로 나아가는 계기가 됐다"며 "연천군은 경기도농업기술원과 함께 새팜과 같은 우수한 농업혁신기업들과 협력해 정밀농업발전에 최선을 다하겠다"고 말했다.





한편 연천군은 최근 연천군 스마트 정밀농업 세미나 발제자로 참여하는 등 연천군 농업 발전 방향 제시에 큰 기여를 한 성제훈 경기도농업기술원장에게 명예군민증서를 수여할 예정이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

