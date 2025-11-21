본문 바로가기
SH, 서울 동작구 본동 공공재개발 공공시행자로 지정

한진주기자

입력2025.11.21 14:11

자금 조달부터 준공까지 전 과정 지원

서울주택도시개발공사(SH)는 동작구 본동 공공재개발 사업 공공시행자로 공식 지정됐다고 21일 밝혔다.


SH, 서울 동작구 본동 공공재개발 공공시행자로 지정 본동 47 일대 공공재개발 조감도. SH 제공
이 사업은 동작구 본동 47번지 일대 5만1696㎡의 노후 저층 주거지를 지하 3층, 지상 41층, 11개동, 1080가구 규모의 공동주택과 생활SOC 등으로 정비하는 사업이다.


SH는 시행자로서 자금 조달, 사업시행계획인가, 관리처분계획인가, 준공에 이르는 전 과정을 지원한다. 주민 부담을 최소화하고, 안정적이고 투명한 추진 체계를 구축할 계획이다.


SH는 현재 공공재개발 14개 구역, 공공재건축 2개 구역, 역세권 활성화 사업 2개 구역뿐 아니라 세운4구역, 중계본동 등 다양한 정비 사업을 수행 중이며, 조합 갈등·자금 조달·사업성 문제로 표류하던 사업을 정상화한 경험을 갖추고 있다.


이같은 노하우를 활용해 구릉지 등 복잡한 입지 여건으로 지연됐던 본동 사업을 신속하고 안정적으로 추진한다는 방침이다.


황상하 SH 사장은 "공공의 전문성과 투명성으로 난해한 사업을 정상화해 안정적으로 추진해 주택 공급을 확대할 것"이라며 "주민과 함께하는 공공 정비의 모범 사례가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


SH, 서울 동작구 본동 공공재개발 공공시행자로 지정



한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

