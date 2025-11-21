춘천시, 2026년 예산안 1조7040억 편성 '역대 최대'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국비 확대 힘입어 전년 대비 610억원 증가

민생안정, 따뜻한 돌봄·미래성장 투자 재정 역량 집중

예산안 내달 4일 심의 거쳐 19일 최종 확정

강원도 춘천시(시장 육동한)가 2026년도 당초 예산(안)을 역대 최대 규모 1조7040억원으로 편성하고 21일 시의회에 제출했다. 전년(1조 6430억원) 대비 610억원(3.7%) 늘어난 규모다.

춘천시청 전경.

일반회계는 올해보다 848억원 증가한 1조5031억원, 특별회계는 238억원 감소한 2009억원이다.

시는 민선 8기 이후 일관되게 지켜온 채무없는 예산 편성 등 건전재정 기조를 유지하면서도 지역경제 성장과 미래를 위한 적극적인 투자 의지를 내년 본예산에 담았다고 밝혔다.

그간 정부예산 확보에 총력을 기울인 노력의 결실로 올해보다 414억원이 증가한 5406억원의 국비를 본예산에 반영했으며, 향후 추경까지 감안하면 2026년 총 국비 규모는 목표한 6000억원을 넘어설 전망이다. 민선 8기 출범 전 4000억원대에서 시작한 국비 규모를 크게 높인 것이다.

반면, 도비는 오히려 올해 당초보다 145억원이 감소하였는데, 이 때문에 일부 중요사업에 차질이 불가피해질 것으로 우려되는 형편이다.

2026년 예산안의 큰 방향은 민생안정과 따뜻한 공동체 조성이다. 이와 관련해 시는 △춘천사랑상품권 38억원 △중소기업 육성 지원 31억원 △전통시장 활성화 13억원 △노인일자리 및 사회활동 지원 176억원 △장애인 활동지원 229억원 △아이돌봄 지원 52억원 등을 편성했다.

시의 역점 현안과 미래 성장 동력을 위한 투자도 강화했다.

글로벌 인재 육성과 교육도시 조성을 위한 △Great Books 프로그램 2억원 △교육경비 보조 56억원 △RISE 사업 등 대학 역량강화 지원에 24억원을 반영해 교육 생태계를 뒷받침한다.

바이오와 AI 등 첨단산업 육성을 위해 △바이오기업 육성 18억원 △디지털 랩온어칩 실용화 플랫폼 구축 13억원 △AI 기반 행정 및 산업 육성 40억원도 편성해 미래 먹거리 산업 기반을 다진다.

춘천의 근간인 농업 분야 예산은 매년 증가 기조이며, 내년에도 3.1% 증액 편성했다. △기본형 공익직불제 82억원 △반값 농자재 지원 24억원 △친환경 학교급식 지원 120억원 △푸드테크 연구지원센터 구축 13억원 등이 반영됐다.

올해 새로운 미식 축제 문화로 탈바꿈한 막국수닭갈비축제의 성과를 이어가기 위해 다양한 지역 향토 축제 개최를 위해 25억 원도 편성했다.

시민과의 약속을 위한 투자도 놓치지 않았다. △ 세계태권도연맹본부 건립 76억원 △ 호수지방정원 23억원 △ 보건소 이전신축 70억원 △ 도시재생혁신지구 조성 15억원 △ 노후산단 환경 개선 117억원 등을 편성해 시 핵심사업을 본격 추진한다.

예산안은 오는 12월 4일부터 열리는 제346회 춘천시의회 임시회 심의를 거쳐 12월 19일 최종 확정된다.





육동한 시장은 "어려운 재정 여건 속에서도 건전재정 기조를 유지하면서 시민 행복과 미래 비전에 투자하기 위해 대규모 내년 살림을 세심히 살폈다"며 "민선8기 들어 발로 뛰며 노력해 온 시정 성과가 시민 행복으로 이어질 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

