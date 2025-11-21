본문 바로가기
광주 동구, '빈집을 정원으로~' 순환정원 조성 마무리

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.11.21 14:50

광주 동구, '빈집을 정원으로~' 순환정원 조성 마무리 광주 동구청사 전경.
광주 동구는 서석동 일원에 장기간 방치돼 안전 우려가 컸던 빈집을 철거, 주민들이 자유롭게 이용할 수 있는 생활정원으로 재탄생시킨 '빈집 순환 정원 조성 사업'을 완료했다고 21일 밝혔다.


이번 사업은 서석동 5-4번지 빈집을 광주 최초로 직권 철거한 뒤, 민간기업인 SM스틸(건설부문)의 사회공헌으로 주민 중심의 소규모 정원을 조성한 것이 특징이다.


완료식에는 임택 구청장, 문선화 동구의회 의장, 성낙원 SM스틸(건설부문) 대표, 주민자치회, 주민 등이 참석했다. 행사에선 사업 추진 경과를 공유하고, 새롭게 조성된 정원을 둘러보며 변화된 환경을 확인했다. 행사는 경과보고, 현장 관람, 기념 촬영 순으로 진행됐으며 향후 주민 참여형 정원 관리 방향도 안내됐다.


이번 조성 사업을 통해 방치된 빈집으로 인한 안전사고 위험을 해소하고, 마을 경관을 개선해 주민들의 생활환경을 크게 향상시키는 효과를 거뒀으며, 앞으로 주민자치회를 중심으로 '구민 정원사'가 참여하는 자율 관리 체계를 도입해 지속 가능한 운영을 추진할 계획이다.


임택 동구청장은 "오랫동안 주민 불편과 불안 요소였던 빈집이 열린 생활정원으로 거듭나 지역 환경이 눈에 띄게 개선됐다"면서 "앞으로도 주민이 체감할 수 있는 안전·환경 개선 사업을 지속적으로 추진하겠다"고 말했다.


한편 동구는 지난 9월 서석동 5-4번지, 지산동 408-3번지, 계림동 521-23번지 등 빈집 3곳을 광주 최초로 직권 철거했다. 향후 빈집 실태조사 결과를 토대로 추가 정비 대상지를 발굴하고 민간기업·지역사회와 협력한 빈집 정비 및 생활환경 개선 사업을 확대할 방침이다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

