양평군·경기도교육청학생교육원, 지역기반 교육협력 업무협약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지역·교육 연계 강화로 미래세대 성장 지원

경기 양평군(군수 전진선)은 21일 경기도교육청학생교육원(원장 지미숙)과 지역 기반의 체험 중심 교육 활성화 및 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결했다.

전진선 양평군수(왼쪽)이 21일 지미숙 경기도교육청학생교육원장과 지역기반의 체험 중심 교육 활성화 및 상호 협력체계 구축을 위한 업무협약을 체결하고 있다. 양평군 제공

AD

이번 협약은 양평군의 자연·문화·관광 자원과 학생교육원의 교육 프로그램 운영을 연계하여 미래세대의 리더십·공동체 역량을 강화하고, 지역사회와 교육기관이 함께 성장하는 기반을 마련하기 위해 추진됐다.

양 기관은 이번 협약을 통해 ▲지속 가능한 교육 네트워크 구축 ▲교육 프로그램의 상호 연계·활용 ▲교육 관련 정보 교류 및 공동 홍보 ▲인적·물적 자원 협력 등 교육 전반에서 필요한 협력사업을 함께 발굴·추진해 나갈 예정이다.

지미숙 원장은 "양평군은 자연과 생태, 문화적 기반이 교육적으로 활용하기에 매우 우수한 지역"이라며 "이번 협약을 통해 학생들에게 보다 폭넓고 질 높은 교육을 제공하겠다"고 말했다.

전진선 군수는 "미래세대를 위한 교육은 양평의 지속가능한 발전을 이끄는 핵심 요소"라며 "학생교육원과의 협력을 통해 양평의 자연·문화·관광 자원을 교육과 유기적으로 연계하고, 이를 기반으로 미래세대가 배우고 성장하는 매력양평을 만들어가겠다"고 밝혔다.





AD

한편, 양평군은 이번 협약을 계기로 학생교육원과의 협력체계를 더욱 공고히 하고, 지역 인프라와 교육 콘텐츠가 상호 보완되는 환경을 조성하여 지속가능한 지역교육 모델 구축에 나설 계획이다.





양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>