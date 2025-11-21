본문 바로가기
김건희 특검, 김기현 아내 金에 명품 선물… 로저비비에 압수수색

허경준기자

입력2025.11.21 13:49

로저비비에 본사·백화점 압수수색
국민의힘 당대표 선거 개입 대가 의심

민중기 특별검사팀이 김건희 여사가 김기현 국민의힘 의원의 배우자로부터 명품 브랜드 '로저비비에' 가방을 받았다는 의혹과 관련한 강제수사에 착수했다.


21일 법조계에 따르면 특검팀은 전날 서울 강남구에 있는 로저비비에 본사와 이 브랜드 매장이 입점한 서울 시내 한 백화점을 압수수색해 구매자 명단과 매출 전표 등을 확보한 것으로 알려졌다.


특검팀은 김 여사가 2022년 3월 김 의원의 배우자로부터 시가 170만∼180만원대인 로저비비에 클러치백을 선물 받은 구체적인 경위를 확인하고 있다.


특검팀은 지난 6일 윤석열 전 대통령 부부 자택을 압수수색하는 과정에서 해당 클러치백과 김 의원 아내가 쓴 감사 편지를 발견했다. 특검팀은 김 여사가 통일교인을 동원해 2022년 3월 8일 국민의힘 당대표 선거에 개입한 대가로 이 가방을 받은 것은 아닌지 의심하고 있다.


앞서 특검팀은 김 여사를 정당법 위반 혐의로 추가 기소하면서 김 여사가 건진법사 전성배씨와 공모해 전당대회를 앞두고 통일교인을 집단 입당시켜 김 의원을 당 대표로 밀었다는 내용을 공소 사실에 포함했다.


김 의원은 지난 8일 입장문을 내고 "신임 여당 대표의 배우자로서 대통령 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물한 것"이라고 해명했다.


그러면서 "이미 여당 대표로 당선된 저나 저의 아내가 윤 전 대통령 부부에게 청탁할 내용도 없었고, 그럴 이유도 없었다"며 "사인 간의 의례적인 예의 차원의 인사였을 뿐 그 이상 그 이하의 의미도 없다"고 강조했다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

