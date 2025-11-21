본문 바로가기
양주시, 삼숭자이~강변역 경기 프리미엄버스 P9603번 28일 운행

이종구기자

입력2025.11.21 13:45

양주 삼숭자이 주민 출퇴근길 숨통
좌석 예약제 P9603번 버스 28일 출발

경기 양주시가 삼숭자이아파트에서 서울 강변역을 오가는 경기 프리미엄버스 P9603번이 오는 28일부터 본격 운행을 시작한다.

양주시, 삼숭자이~강변역 경기 프리미엄버스 P9603번 28일 운행 경기 프리미엄 버스 P9603번 운행 개시(삼숭자이~강변역) 안내문. 양주시 제공
경기 프리미엄버스 P9603번은 대중교통 수요가 집중되는 평일 출근 시간대에 삼숭자이아파트에서 강변역 방면으로 6시 20분과 6시 40분 두 차례 운행되며, 퇴근 시간대에는 강변역에서 양주 방면으로 18시 10분과 18시 40분 두 차례 운행된다. 이 노선은 좌석 예약제 방식으로 운영되며, '미리(MiRi) 앱' 사전 예약 후 이용할 수 있다.


P9603번의 경유 정류장은 ▲양주자이아파트 6·7단지 입구 ▲양주자이아파트사거리 ▲유승한내들9단지·한양수자인2단지 ▲한양수자인1단지 ▲현진에버빌아파트 ▲베네스트하우스·로제비앙더센트럴 ▲덕계역·현대윤중아파트 ▲청담마을 입구 ▲강변역이다.


이번 프리미엄버스 운행으로 시민들은 서울 도심권으로의 접근성이 향상될 것으로 예상되며, 특히 광역교통 여건이 부족했던 삼숭자이아파트와 회천신도시 일대 거주민들의 출퇴근길 불편도 완화될 것으로 보인다.


아울러 프리미엄버스는 좌석 예약제로 운영돼 보다 쾌적하고 안정적인 승차 환경을 제공함으로써, 기존 광역버스의 혼잡으로 인한 이용 불편도 줄어들 전망이다.


시 관계자는 "이번 프리미엄버스 노선은 관내 광역교통망이 부족한 지역의 교통 편의 개선을 위해 마련됐다"며 "향후 시민들의 이용 현황과 만족도를 분석해 교통 불편 해소를 위해 노력하겠다"고 전했다.




양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

