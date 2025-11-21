양주시, 고령층 맞춤 유니버설디자인 경로당 '인생마루-매곡' 개소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도 최초…고령층 맞춤 환경 조성

경기 양주시가 지난 19일 남면 매곡리 경로당에서 유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선사업 '인생마루-매곡' 개소식을 열었다.

강수현 양주시장(오른쪽 다섯 번째)이 지난 19일 남면 매곡리 경로당에서 유니버설디자인을 적용한 경로당 환경개선사업 '인생마루-매곡' 개소식에서 테이프커팅을 하고 있다. 양주시 제공

이번 사업은 고령층의 안전·편의·접근성을 강화하고, 이용자 중심의 생활환경을 구현하기 위해 2023년부터 단계적으로 추진됐다.

이날 개소식에는 강수현 양주시장을 비롯해 시의회 의원, 경로당 이용 어르신, 지역주민, 사업 관계자 등 50여 명이 참석했다.

참석자들은 완공된 시설을 둘러보며 변화된 환경을 체험했고, 사업 추진 과정에서의 공무원·주민·전문가 협력에 대한 감사의 마음을 나눴다.

이번 사업은 2024년 경기도 주최 교통약자를 위한 유니버설디자인 공모사업에 선정되어 추진된 사업으로 이용자 참여 워크숍 및 설문조사, 전문가 자문단 회의 등을 거쳐 경로당 이용자들의 실제 생활패턴과 요구를 세밀하게 반영한 설계안을 마련한 것이 특징이다.

특히 이동이 편리한 동선 재배치, 미끄럼 사고 예방 시설, 시인성 높은 안내사인, 안전 손잡이, 조리 및 공용공간의 배치 개선 등이 적용되었으며, 이 과정에서 주민 의견을 지속적으로 수렴해 설계에 반영하였다.

또한 '유니버설디자인 가이드라인북'으로 향후 노후 경로당, 마을회관 등 지역 커뮤니티 시설 전반으로 유니버설디자인 확산을 추진할 수 있는 실질적 기반을 마련했다는 평가를 받고 있다.





양주시 관계자는 "매곡리 경로당은 경기도 최초로 유니버설디자인을 적용한 시범사업으로서 큰 의미가 있다"며 "이번에 제작된 가이드라인북을 바탕으로 시민 누구나 안전하고 편안한 생활환경을 누릴 수 있도록 유니버설디자인 정책을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

