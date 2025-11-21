연천군, '2025년 균형발전사업 우수사례' 지방시대위원장상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 지난 20일 울산전시컨벤션센터에서 열린 '2025년 균형발전사업 우수사례 시상식'에서 지방시대위원장상을 수상했다고 밝혔다.

이번 시상식은 지방시대위원회와 한국산업기술기획평가원이 공동 주관해 전국 지자체의 균형발전 우수사례를 선정하고 성과를 공유하기 위해 매년 개최되고 있다.

연천군은 특수상황지역개발사업으로 추진한 '재인폭포공원 친수전망데크 설치사업'이 생태·지질자원 보전과 활용의 조화, 지역 브랜드화를 통한 생활인구 증대, 지역경제 활성화 기여 등에서 높은 평가를 받으며 우수 지자체로 선정됐다.

특히 재인폭포 일대의 자연·문화 자원을 고부가가치 관광 콘텐츠로 발전시키고, 한탄강 유네스코 세계지질공원과의 연계를 강화해 지속가능한 관광 생태계를 구축한 점이 우수사례로 인정받았다.

연천군 관계자는 "이번 수상은 우리 군이 가진 잠재력을 지역발전 동력으로 전환하기 위해 꾸준히 노력한 결과"라며 "앞으로도 지역 특성에 맞는 균형발전사업을 적극 추진해 주민이 체감하는 변화와 성과를 만들어 가겠다"고 말했다.





연천군은 이번 수상을 계기로 재인폭포 권역의 관광 인프라 고도화, 유네스코 연계 프로그램 확대 등 지역 발전을 위한 다양한 정책을 지속 추진할 계획이다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

