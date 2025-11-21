'백악관서 호날두와 공 차는 트럼프'…트럼프 올린 가짜영상에 호날두 '엄지척'

사우디 왕세자 방미 동행 호날두, 트럼프 만나

트럼프, AI 사용해 집무실서 축구 영상 올려

도널드 트럼프 미국 대통령이 사우디아라비아 왕세자와의 만찬을 계기로 만난 축구 스타 크리스티아누 호날두에게 남다른 애정을 드러냈다. 만찬 다음 날에는 사회관계망서비스(SNS)에 AI 합성으로 추정되는 영상을 직접 올리며 호날두를 치켜세웠다. 19일 트럼프 대통령은 자신의 트루스소셜에 "호날두는 훌륭한 친구다. 백악관에서 그를 만나서 정말 좋았다. 아주 똑똑하고 멋지다!"라고 적은 후 영상 하나를 올렸다. 인공지능(AI)이 만든 것으로 추정되는 영상에는 트럼프 대통령과 호날두는 백악관 대통령 집무실을 돌아다니며 공을 주고받는 모습이 담겼다.

크리스타아누 호날두는 약혼자 헤오르히나 로드리게스, 트럼프 대통령과 함께 찍은 사진을 자신의 인스타그램에 올렸다. 크리스티아누 호날두 인스타그램

트럼프 대통령은 또 호날두가 자신의 인스타그램에 올린 게시물도 캡처해 공유했다. 해당 게시물에는 백악관 집무실에서 호날두가 약혼자 헤오르히나 로드리게스, 트럼프 대통령과 함께 찍은 사진이 담겨 있다. 호날두는 이 글에서 "저와 제 미래의 아내 로드리게스를 따뜻하게 환영해 주신 (트럼프) 대통령과 영부인께 감사드린다"고 적었다. 이어 "용기와 책임감, 지속적인 평화로 정의되는 미래를 다음 세대가 만들어 갈 수 있도록 제 역할을 다할 준비가 됐다"고 덧붙였다.





앞서 사우디 클럽 알나스르에서 뛰는 호날두는 전날 백악관에서 열린 트럼프 대통령과 무함마드 빈 살만 사우디 왕세자의 만찬에 함께했다. 트럼프 대통령은 참석자 중 호날두를 특별히 언급하며 "아들 배런이 호날두의 열렬한 팬"이라고 소개했다. 그는 "배런에게 호날두를 소개해 줬더니 아들이 나를 조금 더 존경하게 된 것 같다"고 말했다. BBC 등 외신은 호날두의 이번 미국 방문이 지난 2016년 이후 처음이라고 전했다. 그는 2009년 미국의 한 모델 출신 여성이 성폭행 의혹을 제기한 이후 혐의를 전면 부인하며 미국에서 열리는 친선경기 등에 참여하지 않아 왔다.





방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr

